El traje que le han hecho a Sánchez por su encuentro en plan Cantinflas con los Reyes

No da una a derechas con los Reyes de España. Parece que Pedro Sánchez le ha cogido el gusto a hacer el ridículo en su presencia, tras el sonado 'cuele' en el besamanos el 12 de octubre de 2018 (Federico Jiménez Losantos: "¿Y si ganara Pedro Sánchez, qué?").

Ahora ha vuelto a dar la nota, esta vez con motivo de su inapropiado atuendo durante la recepción al presidente de Perú en el Palacio Real (El 'okupa' Sánchez eleva 5.170 millones el gasto público con medidas electoralistas).

Las redes se pitorrean de lo lindo tildándole de 'Cantinflas'.

Alguien debería decirle a este hombre que el chaleco del frac no puede sobresalir por debajo de la levita (y menos tres palmos). pic.twitter.com/anvWffAUUz — Antonio Camuñas (@ManhattanManOne) 3 de marzo de 2019

El protocolo no es lo suyo por mucho que se empeñe. Basta con ver las imágenes de su frac este jueves 28 de febrero de 2019, acompañado de su sufrida Begoña Gómez. El chaleco sobresale por debajo de la levita. No es solo cuestión de estética a primera vista: las normas dictan que no debe asomar bajo esta prenda.

Y por si fuera poco lo anterior, eligió un corte de pantalón tipo pitillo, del todo desaconsejados para un frac, de estilo clásico.

Fue quizá el broche de oro del presidente socialista a la marranada que le ha hecho al monarca con su libro 'Manuel de Resistencia', donde da detalles de sus conversaciones privadas .

Ni Martín Vizcarra ni tampoco Felipe VI le dijeron nada al ver el nuevo traspiés con la ropa, más bien por vergüenza ajena, aunque le han dado lo suyo y más en Twitter:

Como NO se lleva un frac, ni en corte, ni en modo, explicación gráfica con Pedro Sánchez. pic.twitter.com/Gl9O2ClDEx — Josemari (@Flores_Josemari) 4 de marzo de 2019

Pedro Sánchez , no sabes estar . Convéncete, eres un cateto. Es la segunda vez que nos dejas en ridiculo. La primera cuando te pusisteis tú y tu mujer al lado de los reyes y os echaron y ahora vestido de frac que eres un auténtico pingüino — Maribel Fernández (@maribelfdez2) 4 de marzo de 2019

Sánchez de frac está calcado a Cantinflas jajajajaja — conchi casas (@conca45) 3 de marzo de 2019

Hoy en "se me olvidó alquilar un frac y cuando llegué solo quedaban disfraces"... Pedro Sánchez pic.twitter.com/1C7fMPko8W

— Aqmarropa (@aqmarropa) 3 de marzo de 2019