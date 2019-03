Así defiende un valiente la bandera de España que querían hacer trizas los golpistas en Madrid

El esperpento separatista de este sábado 16 de marzo de 2019, con apenas 18.000 personas protestando a voz en grito contra contra el juicio del procés y defendiendo el derecho de autodeterminación, tuvo quizá su punto álgido cuando los independentistas que habían acudido en Madrid a la llamada de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, se toparon de bruces con la bandera de España que portaba un ciudadano y un ¡Viva el Rey! bien estampado en ella. (Pinchazo del independentismo catalán: solo reúnen a 18.000 en el esperpento separatista contra el TS en Madrid).

🔴 ÚLTIMA HORA



Un hombre irrumpe en la manifestación independentista con una bandera de España en la que se lee "viva el rey" y varios manifestantes intentan arrebatársela mientras que otros aplauden al espontáneo.

Minuto a minuto web en: https://t.co/VuZGXeja6p pic.twitter.com/jw4oZKqOod — 24h (@24h_tve) 16 de marzo de 2019

Frente a un mar de esteladas que portaba la "masiva" y "pacífica" horda -adjetivos empleados por algunos bienintencionados diarios-, el valiente es agredido en primer lugar por una mujer que consigue rasgar en parte la enseña nacional, y que es apoyada más tarde por varios compinches de faena, aunque no logran evitar que el hombre siga enarbolando su particular estandarte que dio en cierta manera voz a los ausentes. (Luis Ventoso se ríe de la manifa golpista en Madrid: Los madrileños no hicieron caso a esos rancios alienígenas).

Me pasan el siguiente vídeo de la manifestación de hoy. El autor prefiere mantener el anonimato. Los agentes no han dejado acercarse a varios jóvenes que llevaban banderas de España. pic.twitter.com/5FF3Poaelq — Matthew Bennett (@matthewbennett) 16 de marzo de 2019

Quim Torra llegó a la cabecera de la manifestación pasadas las 17:30 horas. Fue recibido como una estrella de rock entre gritos de "president, president" y comenzó a dar la mano a todos los que se le acercaban, manteniendo además una breve conversación con Artur Mas en la que todo fueron sonrisas.

Rodeado por periodistas, a su alrededor se concentraron también políticos como la portavoz del Govern, Elsa Artadi, el presidente del Parlament, Roger Torrent, o el diputado de ERC Gabriel Rufián.

Pues resulta que la única agresión que ha habido en Madrid es de unos independentistas catalanes a un señor que iba con su bandera de España. Ir hasta Madrid para demostrar lo pacíficos que sois y lo opresora que es España y ocurre esto: pic.twitter.com/dP3Od4TdbT

— Vasnacat (@vasnacat) 17 de marzo de 2019

"Mira en qué has fallado, España, para que tanta gente esté apelando a ese derecho a la autodeterminación", alegó Torra ante los medios.

Minutos después, los asistentes volvían a la carga con el grito de "president", pero esta vez para recordar al gran ausente: Carles Puigdemont.

A Escolar se le calienta la boca con el juicio a los golpistas e Inda le frena con contudencia