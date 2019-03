Vinculan a Raquel Sánchez Silva con un narco en la investigación por la muerte de Mario Biondo

Sigue siendo un misterio insondable (La madre de Mario Biondo revela que hay algo 'muy grave' relacionado con la muerte de su hijo).

El caso por la muerte del cámara Mario Biondo está más viva que nunca en Italia, donde los informes que aprueban la teoría del asesinato se multiplican y salen a la luz datos inéditos sobre la investigación (El libro sobre Mario Biondo deja con el culo al aire a Raquel Sánchez Silva).

Este 27 de marzo de 2019, el diario milanés Il Sussidiario afirma que existen pruebas que relacionan a la viuda de Biondo, Raquel Sánchez Silva, con un narcotraficante, tal y como muestra el vídeo de su declaración, que ha visto la luz en el canal Italia 1 (Los comprometedores vídeos de Raquel Sánchez Silva que encontró Mario Biondo poco antes de morir ).

La propia presentadora española dijo a la policía que Biondo consumía cocaína de manera habitual, algo que negó el amigo de Mario, Angelo Farina, así como los análisis de la autopsia.

En su declaración, Sánchez Silva afirmó no conocer al supuesto traficante de drogas, Nacho Leonardi, pero dos jueces de la Fiscalía italiana de Palermo encontraron pruebas de lo contrario: llamadas, conversaciones y mensajes de texto relacionados con el intercambio de drogas entre Raquel Sánchez Silva y Leonardi.

Ella respondió airada:

"Necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? Es mi vida privada. Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo".