'Love pink', desvelan el misterio los grafitis-corazón y atrapan a la Cupido de la M-30

Era un gran misterio hasta la fecha, pero todo lo secreto se acaba sabiendo. (¿Sabes qué se esconde detrás de las pintadas de los grafiteros en el Metro de Madrid?)

Entre los vándalos apresados por la oleada de incursiones en Metro y Cercanías a finales de año, llama la atención una mujer: la primera grafitera arrestada en Madrid.

Así lo confirmó la Policía Nacional, que relaciona a Sandra, de 22 años, con tres de los asaltos sucedidos el pasado mes de octubre.

Este detalle, elevado a anécdota en un primer momento, no tardó en adquirir relevancia: ¿es ella la persona que se esconde tras los famosos corazones de la M-30? Así, al menos, lo aseguraba ayer la agencia Efe, según recoge Aitor Santos Moya en ABC.

Conocida por la firma «Love» o «Love Pink», esta joven fue identificada el pasado mes de noviembre mientras dejaba su huella en la vía de circunvalación.

¿A qué artista tengo que agradecer que mi ciudad #madrid tenga #corazones que la hacen más humana? al principio me dieron curiosidad, luego me divirtieron, ahora me pintan una sonrisa en la cara y alegran un poco más el día. Circular por la #M30corazones es más agradable! pic.twitter.com/rQhVZ4Avcw