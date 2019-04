María, la asesora en Infancia de Podemos, tenía secuestrado a su hijo en un 'búnker'

Al crío no lo dejaban salir del 'búnker', una casa abandonada, rodeada por doquier de escombros, maleza y cascotes.

Alguna tarde, cuando estaban completamente seguros de que no había nadie en los alrededores, lo soltaban un rato, como si fuera un perro (Detenida la podemita María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, por secuestrar a sus hijos).

Entonces, María Sevilla y su nueva pareja abrían la puerta de la enorme casa en ruinas y dejaban entonces salir a S., de 11 años, que tenían encerrado desde hacía meses.

Rafael, el padre del pequeño secuestrado por la asesora de Podemos, María Sevilla, ha hablado con Carlos Cuesta que recoge la conversación este 2 de abril de 2019 en OKdiario:

El hombre ha tardado varios meses en encontrar, con ayuda de la Policía, a su hijo desaparecido.

"Estaban encerrados como si fuera un búnker. Mi hijo salía un poquito por la noche a que le diera el aire".

"Yo estoy ya con el niño. Está anímicamente bien... pero trae muchos problemas. El sábado fuimos a comer a un restaurante y fue horrible. No había ido nunca a un restaurante a comer. Le han destrozado, después de no ir al colegio en dos años está con un nivel académico por los suelos".

"Lo que más me preocupa son las secuelas que le van a quedar a mi hijo. Es lo que más preocupa. Y es por lo que hay que luchar ahora con todos los medios a mi alcance, con psicólogos, para reducir esas secuelas al mínimo".

"Ahora sé cosas que si hubiera sabido en su momento me habría vuelto loco. Se que estaban encerrados, con una parcelita. Veían telenovelas, se levantaban tarde. No he querido forzarle a que hable. Aún no sé mucho de lo que han vivido".