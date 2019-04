¿Quién manipuló el portátil de Mario Biondo tras su muerte?

Sin duda este es uno de los casos de lo que más se ha escrito en los últimos tiempos, pero parece que cuanto más asabemos, más preguntas surgen. (La madre de Mario Biondo revela que hay algo 'muy grave' relacionado con la muerte de su hijo)

Los medios de comunicación italianos continúan analizando los misterios e incógnitas que giran en torno a la muerte del marido de Raquel Sánchez Silva, cinco años después de la misma (Vinculan a Raquel Sánchez Silva con un narco en la investigación por la muerte de Mario Biondo).

Este 16 de abril de 2019, el programa Las Hienas (Le Iene) se ha centrado en el portátil de Mario Biondo, que presuntamente fue manipulado días después de su muerte (El descubrimiento "muy importante" sobre la muerte de Mario Biondo tras su tercera autopsia).

Según apunta la investigación llevada a cabo por Cristiano Pasca, existe un informe en el que se afirma que el ordenador de cámara italiano fue intervenido después de su muerte y se hizo gracias a un software de control remoto (que permite acceder al dispositivo sin necesidad de tenerlo en las manos) que se habría instalado 15 días después del fallecimiento del joven, según recoge informalia.

Tal y como muestra el vídeo de la declaración de Raquel Sánchez Silva, emitido en Le Iene, declaró que ella no sabía nada al respecto. Afirma que el ordenador sólo estuvo en sus manos ("Nadie ha tocado el ordenador que no fuera yo") y que borró fotografías personales porque su relación con los Biondo "no era buena y no quería que ellos las tuvieran".

Entre otras, las de su luna de miel con Mario. (Los comprometedores vídeos de Raquel Sánchez Silva que encontró Mario Biondo poco antes de mori)

Más tarde, en una segunda declaración, afirmó que su primo, técnico informático, había manejado el ordenador con ella: "Lo que quise decir cuando dije que sólo yo lo había tocado es que no salió de mi entorno, mi primo no es para mi un técnico informático ajeno, es como mi hermano".

Precisamente el primo tuvo que declarar también por esta cuestión. En el vídeo emitido por Le Iene, Enrique, el técnico informático, asegura que siempre tocó el ordenador de Mario en compañía de Raquel y confirma que instaló en él un control remoto.

Los jueces exponen que alguien se había conectado al aparato a través del WiFi de la empresa informática de la que es propietario Enrique y que la persona que lo hizo había utilizado el usuario de este. Él no recordaba haberlo hecho y dijo que si lo había hecho otra persona, lo desconocía.

El programa italiano sigue al detalle la investigación por la muerte de Mario Biondo desde hace semanas.

De hecho, fueron ellos quienes facilitaron el vídeo de la declaración de Raquel Sánchez Silva en la que negaba su relación con un conocido narcotraficante al fiscal de Palermo, que aseguraba tener en su mano las pruebas de llamadas telefónicas e intercambios de mensajes entre ellos.