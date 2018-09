Cercado por la expulsión de Karadima, Ezzati tira del "abusos, nunca más"

El Arzobispado de Santiago acogió "con la tarea de reparar todo el daño causado a las víctimas" la decisión del papa de retirar el estado clerical del influyente cura chileno Fernando Karadima, condenado en 2011 por la Justicia canónica por violaciones y abusos sexuales.

Así lo comunicó el ente clerical a través de un comunicado con un video en el que el arzobispo capitalino, el cardenal italiano Ricardo Ezzati, valoró la decisión del papa Francisco.

"Los católicos de Santiago y la gente de buena voluntad estamos llamados a acoger esta determinación del Santo Padre (...) y hacerlo con esa actitud de colaborar con la tarea propia de la Iglesia de reparar todo daño causado a las víctimas y también a todas las personas que han sufrido y sufren por este hecho", dijo Ezzati.

En ese sentido, el arzobispo de Santiago indicó que este es un paso más en "el camino" en busca de que la Iglesia católica de Chile sea cada vez "más transparente".

"Un camino que queremos que sea cada vez más transparente de acompañamiento de estas situaciones de formación para que no sucedan, para que justamente el 'nunca más' sea también realidad en nuestra Iglesia de Santiago", advirtió.

El papa Francisco "ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña", informó ayer la Santa Sede en un comunicado.

Desde Santiago, Ezzati destacó la "decisión excepcional" tomada por el pontífice debido a "motivos que tocan su ministerio de pastor y la responsabilidad que tiene en este ejercicio del ministerio de pastor".

"Lo ha hecho por el bien de la Iglesia y en la Iglesia está todo el pueblo de Dios, desde las personas que han sido víctimas y han sufrido de los abusos al bien de los fieles, que están llamados a caminar en rectitud de vida, y de los sacerdotes, que están llamados a caminar de acuerdo a los grandes valores de su vocación y en bien de la sociedad", añadió el cardenal italiano.

Por parte de las víctimas del ya exsacerdote Karadima, Juan Carlos Cruz, quien reside actualmente en Estados Unidos, reaccionó a través de su cuenta en la red social Twitter y aplaudió la decisión de papa.

"El pedófilo Karadima expulsado del sacerdocio. Nunca pensé que vería este día. Un hombre que le arruinó la vida a tantas personas. Agradezco que el Papa Francisco @Pontifex_es haya tomado esta determinación al fin. Espero que muchos sobrevivientes sientan un ligero alivio hoy", indicó Cruz.

(RD/EFE)

Texto firmado por Cardenal Ricardo Ezzati llama “muestras de afecto” a actos de connotación sexual con menores | Text signed by Chilean Cardinal called "samples of affection" to sexual offences with young people | La Opinión de Chiloé https://t.co/GMTp5X02FW pic.twitter.com/c1ctCdjLuj