El cardenal Brenes pide dejar la violencia y la confrontación en Nicaragua

(AICA).- "Esto es triste, es doloroso. Sobre todo que nos sigamos atacando entre nicaragüenses", dijo el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes, a los medios de comunicación después de la misa dominical en la catedral metropolitana. El purpurado pidió abandonar la violencia y la confrontación que se sigue dando en las últimas manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega, que fueron disueltas o asediadas por la policía al considerarlas ilegales.

El cardenal, quien dijo sentir "dolor" después de ver que la policía disolvió el sábado una marcha opositora al gobierno y se llevó detenidos a varios jóvenes, insistió en que estas manifestaciones son "pacíficas" e instó a que permanezcan así.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 presos políticos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

"Yo exhortaría a que las marchas sean pacíficas, sin ofensas y que se eviten las confrontaciones", porque eso deja "muchas, muchas heridas que son difíciles de curar", afirmó el cardenal Brenes.

En este mismo sentido, reiteró que "toda marcha violenta no tiene sentido en el país" y abogó por caminar hacia "una cultura de la no violencia".

"Debemos ir desarraigando de nosotros la violencia porque la violencia no deja nada", agregó, y admitió que durante los últimos días mantuvo una reunión con altos mandos de la Policía, a los que les manifestó sus inquietudes y sus preocupaciones.

"Prohibir, excluir y reprimir no es cristiano"

Por su parte el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, aseguró este domingo que "prohibir, excluir y reprimir, no son verbos cristianos" e instó a apoyar a quienes buscan la unión en Nicaragua.

"Prohibir, excluir y reprimir no son acciones propias de Jesús. Quien practica estos verbos en la vida no es cristiano, quien prohíbe por capricho, quien excluye por intereses personales, quien reprime por ambicioso e inmoralidad, no es cristiano", dijo el obispo nicaragüense durante su homilía dominical.