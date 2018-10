El nuncio en Nicaragua recuerda que "sólo con el diálogo se alcanza la reconciliación"

(C. Doody/Vatican News).- "Urge una solución democrática entre los nicaragüenses, que garantice y respete los derechos de cada uno". Esa es la petición que ha hecho el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag, con ocasión de su visita el pasado fin de semana a la tumba del cardenal Miguel Obando y Bravo, coincidiendo con las fiestas patrias del país. "No tenemos que cansarnos en la búsqueda sincera del diálogo que ayudará a abrir las puertas de las conciencias y de los corazones, no solamente para comprender sino también para actuar concretamente por el bien de todos", añadió el embajador del Papa en el país centroamericano.

Ante la tumba del cardenal, el nuncio Sommertag rezó y encomendó a Nicaragua al cuidado de la Divina Provincia bajo la protección de la Virgen María.

Al salir de la Universidad Católica donde se encuentra la tumba del otrora arzobispo de Managua, el representante del Papa dijo que si los nicaragüenses se unen "en un diálogo, sincero y abierto", será más viable y cercano "un compromiso nacional por el bien de la nación".

El informativo local, el Nuevo Diario logró conversar con el Nuncio cuando este salía de una visita a la tumba del difunto purpurado. Para lograr esa solución democrática en Nicaragua, "se necesita los esfuerzos de todos, comenzando por los gobernantes, todas las instituciones del Estado, que son instituciones del pueblo nicaragüense y que están al servicio de todos, los varios sectores que componen la sociedad y todos los demás ciudadanos", expresó el representante del papa Francisco en este país.

El Papa asegura sus oraciones al pueblo nicaragüense

"En estos días el Santo Padre Francisco, con motivo de las Fiestas Patrias en Nicaragua, ha enviado un mensaje a todos los hijos e hijas de este amado país asegurando sus oraciones para que Jesucristo, príncipe de la paz, conceda a todos los nicaragüenses dones de una fraterna reconciliación y una pacífica y solidaria convivencia", dijo el nuncio Sommertag.

El diplomático vaticano dijo además que las fiestas patrias son una oportunidad para una profunda, consciente y responsable reflexión sobre la situación actual del país a nivel social, política y económica. También esta reflexión debe servir para tomar en cuenta las responsabilidades propias de cada uno. "Espero mucho y confío que en ocasión de las fiestas patrias, la generosidad patriótica de todos lleve a gestos de paz y reconciliación", dijo el nuncio.

El nuncio Sommertag ante la tumba de Obando y Bravo





Báez, auxiliar de Managua, recuerda que "excluir y reprimir no son verbos cristianos"

Mientras tanto, Mons. Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, dijo el domingo en su homilía, que los verbos "excluir y reprimir no son verbos cristianos". Porque quien prohíbe, por capricho, quien excluye por intereses personales quien reprime por ambiciones e inmoralidad no es cristiano.

Porque Jesús adopta siempre una actitud abierta, inclusiva, es el hombre sin barreras, dijo el prelado, porque el proyecto de Jesús es liberar al ser humano de todo lo que lo aniquila y lo disminuye.

Muchos seres humanos encarnan los sueños del evangelio sin ser cristianos, porque el Reino de Dios es más amplio y profundo que todas nuestras instituciones eclesiales juntas, dijo Mons. Báez, para construir en Nicaragua una sociedad más tolerante, justa y fraterna, hay que aprender a reconocer, valorar y apoyar las iniciativas y acciones justas que surjan, aunque provengan de no creyentes. Hay que entrenarnos en la consolidación de una gran familia nacional.

Si haces el bien, sigues el proyecto de Jesús

"Los políticos honestos que se comprometen con la justicia, los educadores que se dedican a acompañar con seriedad y responsabilidad a las nuevas generaciones. Los empresarios que ponen el bien del ser humano antes que el interés económico, los periodistas que dicen la verdad y usan la libertad de expresión para crear una sociedad mejor". Con estas palabras, Mons. Báez diferenció al grupo de personas que buscan y se dan a los demás, como los trabajadores que son honestos y solidarios, dijo, los policías que se niegan a reprimir al pueblo por seguir su conciencia y hacer la voluntad de Dios que manda no agredir y matar. Los médicos, que se dedican a curar a los seres humanos sin exclusión, con competencia y cariño.

Todas estas personas y muchas más, aunque no sean cristianos, aunque no vengan al templo, dijo el prelado, llevan adelante el proyecto de Jesús, están con Jesús. Estas personas, con su vida y su trabajo, contribuyen a que el mundo sea mejor, más humano, más fraterno, más digno. La verdadera distinción no se da con los que van a la Iglesia y los que no van, sino entre los que se detienen junto al hombre golpeado por los bandidos, se conmueven y con misericordia le curan las heridas, y los otros que en cambio, siguen derecho su camino, con indiferencia, sin hacer nada ante el sufrimiento humano. Así se dividen los seres humanos. Y en Nicaragua, afirmó por último, hay muchos que sin ser creyentes, saben inclinarse y se estremecen ante el dolor de la gente, luchan por la paz y la verdad, se exponen y sacrifican por la libertad de los otros.

La CIDH alerta de la transformación del país en un "estado de excepción"

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, alertó que Nicaragua se está transformando de un "Estado de derecho" a un "estado de excepción", con cambios de normas para restringir derechos fundamentales. Abrão hizo esa valoración en una audiencia pública sobre represión y violencia durante las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en el marco del 169 periodo de sesiones de la Comisión, que se celebra en la Universidad de Colorado, en el municipio de Boulder.

El secretario ejecutivo de la Comisión mencionó "cambios de costumbres" y la "normalización de excepciones" mediante decretos como el emitido en septiembre por la Policía Nacional para establecer que es "ilegal" organizar protestas contra Ortega. Ese "régimen de prohibiciones" podría demostrar que Nicaragua se está sumergiendo en una nueva etapa de la represión, según Abrão.

La CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que respaldó el diálogo nacional, actualmente estancado, y mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones de los hechos. La Comisión ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de 115 individuos y sus familiares, detalló Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.