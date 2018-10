Chomali: "El Papa no ha encontrado al candidato apropiado para Santiago, lo está buscando"

(Cameron Doody).- "El Papa no ha encontrado al candidato apropiado" para reemplazar al cardenal Ricardo Ezzati como arzobispo de Santiago de Chile, pero "lo está buscando". Esa es la admisión que ha hecho monseñor Fernando Chomali, arzobispo de Concepción, quien también ha revelado que "hay un dolor muy grande en lo que pasa en la Iglesia" con los abusos sexuales de menores. "Este tema ha sido muy desilusionante, muy triste, doloroso, pero el Papa está decidido a terminar con el problema. Será un legado importante en su ministerio", ha declarado Chomali.

"Yo no voy a ser", se ha sincerado el arzobispo de Concepción este lunes en conversación con periodistas acerca de quién tomará las riendas de la Iglesia de la capital cuando se retire Ezzati, señalado por víctimas como cómplice de sacerdotes pederastas y fuertemente criticado por publicar lo que Chomali ha calificado como un "desastre" de manual en el que recomendaba a los sacerdotes "evitar" acostarse con menores.

"Por tercera vez le presenté mi renuncia y él no la aceptó", continuó Chomali, a propósito de la reciente conversación con el pontífice, la cual calificó de "profunda y sincera".

"Si el Papa o la Congregación de los Obispos me preguntara si yo quiero ser arzobispo de Santiago la respuesta es no", explicó el prelado. "Formalmente, le pedí al Papa un trabajo sencillo y él me dijo que siguiera acá". "Le dije (al Papa) que tuviera la absoluta libertad para decidir y nombrar nuevos obispos y administradores apostólicos", profundizó el pastor de Concepción. "Le reiteré, con mucha sinceridad y muy de corazón, que estaba disponible. El Papa insistió en que me quedara, que rompiera la inercia y siguiera fortaleciendo las múltiples obras sociales que tenemos en Concepción".

En la rueda de prensa, el arzobispo Chomali se ha referido en términos concretos a la "crisis profunda" de abusos y también vocaciones por la que está atravesando "la Iglesia en Europa, EE.UU. y América Latina". Una crisis que se ha sentido de forma muy fuerte en la misma Iglesia chilena, donde el Papa Francisco ha expulsado del sacerdocio a los curas pederastas Cristián Precht y Fernando Karadima. Un gesto que Chomali ha valorado como "un signo de justicia muy grande hacia las víctimas", si bien ha llegado "tarde". "Más vale tarde que nunca, creo que fue bien acogido por toda la sociedad chilena", ha opinado el arzobispo respecto a estas destituciones.

Por último, monseñor Chomali ha abordado con periodistas las últimas denuncias de curas pederastas en su propia diócesis de Concepción. "Esas dos denuncias estaban cerradas civilmente y canónicamente, y las hemos vuelto a abrir, porque las personas no se sintieron conformes", ha comentado el religioso. "Son denuncias recientes, de hechos muy antiguos, y estamos empezando el proceso".