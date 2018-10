Tras recibir a Haddad, Leonardo Steiner muestra la postura episcopal sobre las elecciones

(Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil).- El Secretario General de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil - CNBB, Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, ha emitido una Nota Pública, después de recibir, este 11 de octubre, a Fernando Haddad, uno de los candidatos a la Presidencia de la República en Brasil, que disputará el cargo en la votación que tendrá lugar próximo día 28 de octubre.

En la Nota, Monseñor Steiner reconoce que la Coferencia Episcopal "es una institución abierta al diálogo" y que es común esta práctica de recibir a los "candidatos de diversos partidos y grupos políticos soliciten visita".

Sobre el contenido de la conversación, el Secretario del episcopado brasileño ha mostrado que "el candidato expuso sus propuestas de gobierno y su preocupación con Brasil". Junto con eso, ha dado a conocer la postura de los obispos. En ese sentido, junto a pautas tradicionales como "la no legalización del aborto", cabe destacar otros elementos que han ido apareciendo en la agenda episcopal y en los que se deja traslucir la nueva política vaticana del Papa Francisco, "la protección del medio ambiente, atención especial a la cuestión indígena y los descendientes de esclavos".

En esta última parte se puede reconocer una crítica implícita a las posturas del otro candidato a la presidencia, Jair Mesias Bolsonaro, quien en su discurso amenaza con acabar con los derechos de los pueblos indígenas, insulta repetidamente a los negros y es uno de los mayores aliados de los grupos que destruyen el medio ambiente, especialmente en la Amazonía. Lo mismo se puede decir cuando habla de "la defensa de la democracia", pues el susodicho candidato, que no olvidemos está acompañado de un general como candidato a vicepresidente, ha dicho varias veces que siente nostalgia de los tiempos de la dictadura militar y aplaude las torturas y muertes llevadas a cabo durante aquella época.

Por eso, se puede hacer la misma lectura cuando Monseñor Steiner habla de "la superación de la violencia", tema sobre el que se reflexionó en Brasil la pasada cuaresma en la llamada Campaña de la Fraternidad. En ese sentido, los últimos días son constantes las noticias de muertes y violencia por parte de los seguidores del capitán en la reserva contra los que ellos ven como sus enemigos, ante lo que su candidato ha reaccionado diciendo que no puede controlar a sus seguidores, que por otro lado, sólo reproducen sus palabras y actitudes violentas, continuamente reproducidas en las redes sociales.

Por su parte, en rueda de prensa, Fernando Haddad ha reconocido públicamente que está dispuesto a asumir los cinco puntos presentados por la CNBB, con quien ha dicho que siempre ha tenido una buena relación, desde sus tiempos de ministro de educación y alcalde de São Paulo, que considera igualmente importantes y que está dispuesto a dar prioridad en su plano de gobierno.

Las propuestas asumidas por Haddad son combate a la cultura de la violencia y el fomento de políticas públicas que alimenten la cultura de la paz; compromiso con la investigación, juicio y castigo de corruptos y corruptores, fortaleciendo todas las Instituciones de combate a la corrupción; defensa el medio ambiente, conforme prescribe la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco; defensa de la Democracia y rechazo a todo militarismo y a la dictadura; defensa de la vida en toda su integridad.

Junto con eso, Haddad ha relatado a los periodistas que abordo con Monseñor Leonardo Steiner la cuestión de las noticias falsas, que están teniendo una influencia decisiva en el desarrollo de la campaña de este año en Brasil, pidiendo que la Iglesia católica y sus miembros ayuden a combatir ese tipo de noticias.

NOTA PÚBLICA

Sobre la visita del candidato Fernando Haddad

Recibí, en la mañana de este jueves, 11 de octubre, al candidato a la presidencia de la República, Fernando Haddad. La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) es una institución abierta al diálogo con personas y grupos de la sociedad brasileña. Es común, en periodo electoral, que candidatos de diversos partidos y grupos políticos soliciten visita y sean recibidos, sin la presencia de la prensa.

El candidato no vino a pedir apoyo y la CNBB no tiene partido ni candidato. El candidato expuso sus propuestas de gobierno y su preocupación con Brasil. De mi parte, abordé con el candidato asuntos que preocupan a los obispos de Brasil: la no legalización del aborto, la protección del medio ambiente, atención especial a la cuestión indígena y los descendientes de esclavos, la defensa de la democracia y el combate riguroso a la corrupción. También recordé al candidato el trabajo realizado por la CNBB durante la Campaña de la Fraternidad de este año que trató, de forma profunda, de la movilización por la superación de la violencia.

Brasília-DF, 11 de octubre de 2018

Monseñor Leonardo Ulrich Steiner

Obispo auxiliar de Brasilia

Secretario-General de la CNBB