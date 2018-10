¿Qué ha pasado con la sentencia del 'caso Karadima'?

(J. B./Agencias).- ¿Qué ha pasado con el fallo del 'caso Karadima'? Este fin de semana, todos los medios chilenos avanzaban que la Corte de Apelaciones de Santiago había fallado a favor de las víctimas del sacerdote (Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton), ordenando al Arzobispado de Santiago que indemnizarlas por 450 millones de peses (unos 660.000 dólares).

Sin embargo, la justicia chilena negó que haya habido votación alguna en la Corte y que, por lo tanto, aún no hay sentencia. ¿Filtración interesada o marcha atrás de la Justicia? Nadie, a día de hoy, sabe responder a ciencia cierta. Lo cierto es que la información fue dada por cierta por todos, incluyendo al Vatican News.

"Lo que está claro es que no hay fallo. No existe ni siquiera un proyecto de fallo entregado; no hay ninguna sentencia", dijo a la prensa Dobra Luksic, presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Al ser consultada sobre si los jueces habían votado el fallo antes de dictarlo, Luksic aseveró que "eso ya es reservado, forma parte del acuerdo y ninguno de nosotros puede entrometerse en eso".

Ayer La Tercera dijo que la iglesia sería condenada. Hoy El Mercurio dice que no hay votación aún. Esto decimos con @YverYactuar @JosAndrsMurillo pic.twitter.com/WXrlCy3QiW — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 22 de octubre de 2018





Por su parte, Juan Carlos Cruz, quien junto a James Hamilton y José Andrés Murillo denunciaron los abusos que sufrieron por parte del ahora ex sacerdote Fernando Karadima, emitieron una breve declaración mostrando su perplejidad con lo ocurrido, y anunciando que se pronuciarán una vez la Corte haga oficial, al fin, su dictamen.

"Un medio de comunicación afirmó ayer que la Corte de Apelaciones había condenado a la Iglesia por negligencia en el caso Karadima. Hoy otro medio dice que aún no han fallado. No sabemos lo que está ocurriendo, pero con lo que está en juego y los poderes que involucra, nada nos sorprende a estas alturas".

Para finalizar, añadió que están esperando "que la Corte resuelva pronto. Entonces, con esa certeza podremos hablar".

La Iglesia de Santiago, finalmente, subrayó que no le ha sido notificada resolución alguna, por lo que esperarán a la misma antes de pronunciarse. "Si bien no conocemos la resolución, en los últimos días se agregó un antecedente nuevo para la causa, del cual no teníamos conocimiento. Debemos analizar esta situación, junto con el fallo, para resolver los pasos a seguir", señaló en un comunicado.