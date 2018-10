Felipe Berríos pide al Estado que intervenga la Iglesia chilena

El sacerdote Felipe Berríos ha instado al Estado chileno a intervenir la Iglesia católica, tras los escándalos dea busos sexuales. "La Iglesia jerárquica no tiene ninguna credibilidad", asegura, en una entrevista a The Clinic, el jesuita.

"Durante años he alegado que la justicia militar no debe ser la misma que juzgue a los militares. Bueno, eso mismo lo aplico a la Iglesia. Así como se formó una Comisión Rettig o Valech, (pido) que se haga una comisión y que el estado de Chile intervenga, porque la Iglesia jerárquica no tiene ninguna credibilidad y tiene a cargo parroquias y colegios", sostuvo Berríos.

"También (lo hago) por los curas y monjas que no estamos metidos; me gustaría el estado de Chile intervenga la iglesia y que se vea qué fue realmente torpeza, qué fue encubrimiento, quiénes fueron los que abusaron, por cuánto tiempo, dónde y que se tomen las medidas y que nos de seguridad a todos", añadió el sacerdote, quien señaló la urgencia de que los delitos de abuso sexual sean imprescriptibles "y que los que han sido prescritos que se puedan investigar".

Respecto al silencio de Ezzati ante la Fiscalía, Berríos denunció que el hecho de que "el cardenal Ezatti vaya a declarar y no declare, se contradice a él mismo y contradice lo que el Papa le ha pedido, o sea, yo creo que no entienden nada de lo que está pasando".

Por otro lado, el nuncio en Chile, Ivo Scapolo, se refirió a las acusaciones en su contra por eventual encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia Católica y aseguró que "hay personas que emiten juicios" sin saber qué pasó.

El representante del Vaticano en Chile se refirió a los cuestionamientos tras participar como público en un Congreso Social organizado por la Universidad Católica.

Además se refirió a la crisis en la Iglesia Católica y aseguró que "la Iglesia siempre ha trabajado para el bien de las personas y tendrá que continuar trabajando por el bien de las personas".

Agregó que es "una situación de mejorar siempre más su trabajo, siempre en una actitud de conversión, purificación, santificación. Esa es la actitud que todos los cristianos tienen que tener siempre".

Respecto a las acusaciones en su contra, aseguró que cada uno debe realizar su "examen de conciencia" y agregó que "muchas veces hay personas que emiten juicios sin saber exactamente cómo han sido las cosas".

El Nuncio Apostólico respondió a los cuestionamientos, por ejemplo, de un sacerdote de la Región del Maule que manifestó que no había actuado con diligencia cuando se le presentaron acusaciones de abuso.

Finalmente, el cardenal Errázuriz negó las acusaciones de las víctimas de abusos, que lo tachan de ecubridor. "Me sorprende que los denunciantes pretendan acusarme de encubridor, olvidando los hechos", subrayó el purpurado.

El sacerdote asegura que fue él quien inició la investigación que pide el Derecho Canónico contra Karadima, cuando ejercía como arzobispo de Santiago y le llegaron las denuncias, así como también afirma que pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que levantara la prescripción de los delitos denunciados "para que fueran juzgados conforme a su gravedad en justicia y en verdad".

