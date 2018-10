La Justicia chilena llama ahora la 'conciliación' en el 'caso Karadima', y las víctimas anuncian que no acudirán

(J. B./Agencias).- Continúa la confusión en el 'caso Karadima'. Si este lunes, los medios chilenos afirmaban que la Corte de Apelaciones había condenado al Arzobispado de Santiago a abonar 450 millones de pesos a las víctimas del cura abusador, y ésta negara que hubiera sentencia, ahora la Justicia ha convocado a una 'conciliación' a las partes para el próximo 20 de noviembre.

Una conciliación a la que Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton han anunciado no acudirán. "Por cuarta a vez se nos llama a conciliación, lo cual sería forzarnos a aceptar que no hubo encubrimiento (postura de la Iglesia). No vamos a defraudar a nuestras familias y nuestras conciencias. Magistrados sepan que nos traumatizan nuevamente", aseguraba en las redes sociales Hamilton.

Cruz, por su parte, subrayaba que "no hay conciliación. Vamos a pelear hasta que no nos quede ningún recurso. Es una táctica más que favorece al arzobispado, Errázuriz y Ezzati. Así con la justicia. Encubridores no ganarán". Murillo, por su parte, declaraba que "la verdad no se transa ni por dinero. Ezzati, váyase a buena parte con sus ministros y abogados rastreros y cobardes. Esperamos fallo, no dilación, conciliación ni dinero. Queremos justicia".

¿A qué se debe este cambio? Una pista nos la da el ministro Miguel Vásquez -quien estará a cargo del proceso de conciliación-, quien informó de que tanto el 'informe Scicluna' como la carta en la que el cardenal Errázuriz admite que no interrogó a Karadima no se admitieron como pruebas al ser entregadas fuera del plazo de investigación.

"En torno a la posibilidad de un entendimiento entre las partes y sin perjuicio del estado de la causa, vengan las partes que han comparecido a esta instancia (...) a comparendo de conciliación", ha señalado el tribunal en su resolución, en la que programa la conciliación el 20 de noviembre a las 13 horas (hora chilena).