Trump: "Nadie ha hecho más por la religión que yo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta semana en una entrevista con una estación de radiodifusión cristiana CBN News, que está seguro de contar con el apoyo de los cristianos evangélicos en las elecciones, porque -subrayó- "nadie ha hecho más por la religión" que él.

"Nadie ha hecho más por los cristianos, los evangélicos o, francamente, por la religión que yo [...] Sé que están muy felices conmigo", dijo el mandatario estadounidense a CBN, que se mostró convencido de que votarán por él.

Al hablar así sobre sus expectativas de apoyo entre el electorado religioso y erigirse como el mayor defensor de la religión en la historia del país, Trump desató una ola de indignación y sarcasmo en las redes sociales.

"Estoy de acuerdo con Trump, en realidad. Él ha hecho el mayor daño al cristianismo y a la religión. Él ha mostrado la verdadera naturaleza intolerante de los evangélicos. Entonces, pese a la negatividad, nadie ha hecho más", bromeó al respecto un usuario de Twitter.

I agree with Trump, actually. He has done the most damage and harm to Christianity and religion. He has shown the true bigoted nature of the evangelicals. So, albiet negativity, no one's done more https://t.co/CrOa8gdjIl