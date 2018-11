Los obispos argentinos se comprometen con una "lucha sin cuartel contra la corrupción"

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) grabó un videomensaje conclusivo de la 116° Asamblea Plenaria, que se desarrolló esta semana en Pilar, en el que hizo una airada defensa del magisterio del papa Francisco, llamó a "cuidar" la democracia y pidió a los que gobiernan una mayor sensibilidad frente a la realidad social en el país.

El presidente de la CEA, monseñor Oscar Vicente Ojea (San Isidro), destacó que a lo largo de estos días los obispos reflexionaron sobre la realidad del país desde "nuestro ser pastores" y con la responsabilidad "predicar el Evangelio", al recordar que "en el centro del Evangelio están los pobres".

"Es natural que nosotros tengamos en este momento de la vida nacional una preocupación particular por tantísimos hermanos que no llegan a fin de mes, por todos aquellos que están fuera del mercado laboral y por los que más sufren", subrayó.

"Queremos decirles con toda verdad como lo hemos dicho en otros documentos y muchas veces, que nosotros queremos cuidar y fortalecer la democracia. La calidad de vida está ligada a la salud de las instituciones, por eso nosotros defendemos con todo nuestro ser la autonomía de los poderes de la República, pero pero al mismo tiempo reconocemos que la democracia tiene una deuda social", advirtió, y agregó: "Siempre están postergados los más pobres, por eso la enorme cantidad de problemas que tenemos en el país está como centralizada en esta deuda".

El prelado lamentó que tanto desde el interno de la Iglesia como desde afuera de ella se critique de "una manera tan tremenda al Santo Padre" y atribuyó esos planteos a su prédica social "tan fuerte, que puede tocar algunos intereses".

"Junto con él nosotros queremos dar una lucha sin cuartel contra la corrupción al interno de la Iglesia y hacia afuera de la Iglesia. Allí siempre vamos a estar. Él ha pedido 'tolerancia cero' en muchos aspectos y nosotros queremos acompañarlo en esta reforma de la Iglesia", ratificó.

"No somos políticos. La #Iglesia no es un partido político; no es un gobierno político ni del gobierno ni de la oposición, sino que miramos nuestra realidad desde el ser pastores. La miramos con la responsabilidad de predicar el Evangelio y en el centro están los #pobres".#CEA pic.twitter.com/eYVkUbos5q