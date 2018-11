"Queridos obispos estadounidenses: esta Iglesia de los abusos se acabó"

(Cameron Doody).- "En el nombre de los niños víctimas, las familias desgarradas, los padres que no conocen fin a su agonía, el cuerpo de Cristo sometido a una humillación incesante durante décadas, esto se acabó". Sentido editorial del periódico de referencia de la Iglesia estadounidense, el National Catholic Reporter, que recoge el sentir de la mayoría de los fieles del país norteamericano y pide a sus obispos, ante su Plenaria que empieza este lunes, que solucionen de una vez por todas la crisis de los abusos.

La tribuna deja claro qué está en juego con esta reunión importantísima, tras estallar el escándalo del informe de horrores de Pensilvania, la retirada forzada del ex-cardenal McCarrick, la investigación a nivel federal de la Iglesia y la infinidad de otros casos de pederastia y encubrimientos que aparecen en los medios casi todos los días.

"Es un momento sin precedentes en nuestra historia", advierten a los obispos los editores del Reporter. "Queremos que sepáis que no estáis solos en este momento, que no os hemos abandonado. Pero esta vez tiene que ser diferente. Esta vez no será fácil", alerta la publicación, la primera en informar sobre abusos en la Iglesia estadounidense, por allá en 1985.

Pero en cuanto a soluciones a la crisis -quizás, en opinión del periódico, la más grande en la historia de la Iglesia universal- el Reporter recuerda que esto "no se trata de cuestiones discutibles: el celibato o la cláusula filioque, o la primacía de las Escrituras o si la Tierra está en el centro del universo o si las mujeres deben ser ordenadas".

"Más bien", rememora, "se trata de la podredumbre en el centro de la cultura del liderazgo de la comunidad católica". "Una podredumbre tan generalizada", denuncia, "que ha tocado cada aspecto de la vida de la comunidad, trastornado todas las certezas y presunciones de quiénes somos y quiénes sois que ayudaban a mantener esta comunidad unida".

En otras palabras, los obispos "habéis estado instalados en una cultura que durante demasiado tiempo que os ha protegido de las consecuencias de vuestros peores instintos... bebiendo los excesos de poder, autoridad y privilegio que habéis acumulado durante siglos". Pero "ya no vale esconderos más", ya que "las barreras que protegían a vuestra cultura de la vigilancia ya son tan irrelevantes como las fosas y muros de siglos pasados".

"Como para el adicto que toca fondo, una decisión fundamental para recuperaros es esencial para vuestra supervivencia", advierte a los prelados la web católica.

En opinión de los editores del Reporter, lo que deben hacer los obispos estadounidenses es obvio: "hacer un examen personal profundo, decir la verdad, implorar perdón y decidir rectificar". Todo esto en un espíritu de "humildad" y "velando por el mayor bien de la comunidad", y no contentándose ya con la "gracia barata" y las "soluciones fáciles".