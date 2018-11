Monseñor Enemesio Lazzaris: "En la actual coyuntura, tenemos que afirmar los derechos de las minorías"

(Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil).- La trata se ha convertido en una prioridad en la Iglesia católica. El Papa Francisco insiste constantemente en esta problemática y en la defensa de las víctimas. Desde esa perspectiva la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil-CNBB, creó la Comisión Episcopal Pastoral Especial para Enfrentamiento del Tráfico Humano - CEPEETH, que está reunida en Brasilia, de 13 a 16 de noviembre, para evaluar su andadura a lo largo del año 2018 y, junto con representantes de 17 regionales de la CNBB, participar en un taller de formación.

La comisión, "está formada por personas muy actuantes en sus pastorales, en sus diversas realidades, en sus diversos campos", según su Presidente, Monseñor Enemesio Lazzaris, quien destaca que "la presencia de esas personas enriquece mucho nuestra comisión", llevando a las bases mucha formación y capacitación. Para el obispo de Balsas, el hecho más destacado para la comisión en 2018 fue la misión realizada en Roraima, a principios del mes de marzo.

Él destaca que "hubo la posibilidad de ver en el local la situación de nuestros hermanos que están llegando de Venezuela". Junto con eso, afirma que "hicimos varios encaminamientos y a partir de aquella misión cuántos desdoblamientos fueron sucediendo. Fue un momento en que nos despertamos y ayudamos a mucha gente a despertarse y percibir esa situación".

Dentro de la actual coyuntura, "nos proponemos realizar una mesa de diálogo, de discusión, con las autoridades constituidas en el gobierno actual, que entra en vigencia a partir del 1 de enero, en relación sobre todo a esa cuestión de derechos humanos, pero sobre todo en relación a la cuestión de la trata", reconoce Monseñor Enemesio Lazzaris, quien señala que "nosotros queremos seguir trabajando y contando con el apoyo de las autoridades".

El objetivo, según el prelado, es "afirmar los derechos de esas personas, de esas minorías con las que trabajamos". En este sentido, lanza la propuesta de realizar algunos seminarios dentro de la temática de la trata de personas, y divulgar más, hacer mayor publicidad de nuestro trabajo publicando material, al menos un folder, para dar mayor visibilidad a una problemática "tan invisible en nuestra sociedad, tan invisible sobre todo en nuestros medios de comunicación", denuncia el Presidente de la Comisión.

En las regiones fronterizas siempre está más presente la realidad de la trata. En este sentido, Elicete Santana de Oliveira, que trabaja en Foz de Iguazú, en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, y representa el Servicio Pastoral de los Migrantes en la Comisión, destaca la importancia de trabajar en red, tanto las instituciones de la sociedad civil y del poder público, municipal, estatal, federal.

Según ella, "sabemos que el fenómeno de la migración hoy en Brasil es intenso, no sólo internacional, como también la realidad de la migración interna, que necesitamos dar más visibilidad para ese fenómeno, por la violación de derechos que hemos vivido últimamente en Brasil". En el plano internacional destaca la cuestión del contrabando de migrantes y también de la trata, que "es un mundo muy complejo y que exige de las Iglesias una mirada atenta, una constante formación y presencia con esos grupos que llegan a nuestras ciudades", recalca Elicete Santana de Oliveira.

La representante del Servicio Pastoral de los Migrantes, afirma que "la trata es un asunto aún bastante invisible, muchas personas creen que eso no existe y muchas veces está muy cerca de nosotros". Por eso es importante una capacitación de todos los agentes de pastoral para una mejor presencia junto a los migrantes y refugiados en las diferentes regiones.

Ella denuncia que en la trata están involucrados altos niveles, políticos y empresarios, lo que dificulta las denuncias, porque están escondidos. Esto exige un profetismo y hacer que la Iglesia católica sea más activa, más participante en este proceso, con un trabajo sistemático de prevención, formación, capacitación y fuerza para continuar en la misión, porque la trata involucra explotación sexual de niños y de mujeres.

En la misma línea, Monseñor José Luis Ferreira Salles, partiendo del momento actual por el que pasa Brasil, que él define como "muy difícil, de mucha lucha, de mucho embate", se muestra preocupado porque de la misma manera "que hoy decimos que los alimentos están llenos de agro tóxico y de veneno, también lo que leemos, oímos, hace que también nos vayamos envenenando". En un tiempo de crisis, de desafíos, él insiste en "cuidar un poco de nuestra mirada, mirar las cosas bonitas y buenas que hemos hecho".

El obispo de Pesqueira, insiste en "tener cuidado para que este veneno no entre dentro de nosotros, porque nosotros, que debemos estar al lado de los más débiles, de los más pequeños, si estamos envenenados, tampoco podremos tener una actuación de calidad, de ver y oír el grito que viene de esas personas. Es muy importante no cerrar los ojos ante esos gritos que vienen de esa gente que a veces no tienen a nadie que les defienda".

En el proceso del Sínodo de la Amazonia, donde Brasil, por el hecho de tener el mayor territorio amazónico y número de diócesis y prelaturas, tiene un papel importante, Roselei Bertoldo, representante de la Red Eclesial Pan-Amazónica - REPAM, en la Comisión, destaca la importancia de la CEPEETH "estar participando también de la escucha sinodal, para pautar esa gran problemática y llevar al Sínodo la trata, la explotación sexual, principalmente de mujeres, de las poblaciones más vulnerables".

El taller de formación es tiempo de "traer para nuestra formación, para nuestro compartir, para nuestra capacidad de juntar teoría y práctica con la reflexión sobre la trata y la explotación sexual, considerando que son crímenes que están interconectados y muy presentes en nuestra realidad", según Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante, de la Comisión Justicia y Paz, Regional Norte II de la CNBB.

Afirma que "este tema, con seguridad, ayudará a todos los participantes a salir de aquí con mayor claridad y muy buena voluntad para una organización mejor en nuestros regionales, considerando que es un tema en el que necesitan invertir, traer para el debate en el ámbito de todas las pastorales y los organismos para que la gente se acerque más, debata más, para que pueda considerar que hay una necesidad de tener un enfrentamiento mejor en cuanto Iglesia y hacer que las personas puedan ser ayudadas a partir de nuestras acciones".

La importancia de este taller, según la asesora, Malu Moura, "nace de la necesidad de clarificación, de profundizar en el tema, lo que ayuda para el encuentro con la comunidad, con las personas que lidiamos en el día a día". Es importante vislumbrar, afirma la psicóloga, que "los líderes de la Iglesia católica cumplen un papel fundamental en esta línea de frente, de dialogar con la gente, de forma clara, coherente y con mucha lucidez".

Ante la coyuntura actual, ella sostiene que, "la formación es una forma de garantizar nuestra unión, tener más seguridad entre nosotros". Uno de los desafíos es "trabajar el nivel de criticidad, una formación donde abramos los ojos de la comunidad frente al escenario actual que vivimos en Brasil y en el mundo, donde cada vez más, el valor humano, los derechos humanos, la ciudadanía se ve amenazada", según la Representante de Brasil en el Observatorio sobre la trata que reúne a América Latina y el Caribe, donde se cuestionan los rumbos de América, con una línea muy conservadora en los países y que amenaza la democracia.

La formación da la posibilidad de "hacer análisis y lograr comprender la coyuntura, y dentro de ella, observar con más atención la dinámica de la trata, la forma en que opera, tanto que está en alianza con el mundo político, económico y social del país", enfatiza Malu Moura. Para ella, la dinámica a seguir "es juntar el conocimiento, la experiencia que cada uno tiene en el trabajo con la comunidad, y poder avanzar hacia la justicia social, que las personas se protejan, que ellas no puedan caer en trampas que muchas veces son hasta facilitadas por la línea de gestión que muchos gobiernos han tomado, en el caso específico de Brasil".

De cara al futuro, es importante "seguir el trabajo de base con afianzamiento, con seguridad, analizarlo por dentro, de qué forma podemos provocar y hacer una incidencia más positiva en ese trabajo de base", según la psicóloga. Junto con eso, ella insiste en "hacer una autocrítica y ampliar nuestro trabajo cada vez más, con elementos de la realidad, con lecturas donde podamos desnudar la situación que ha ocurrido".

Malu Moura prevé que "posiblemente la población va a sentirse muy desamparada y vamos a tener que ofrecer el regazo, en el sentido de la reflexión y de valorar, no dejar que las políticas públicas mueran, pues nuestro país necesita un lugar donde la gente se sienta respetada, valorada, para que no haya un desmonte de la educación, de la sanidad".

