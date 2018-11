Miembros del Celam visitaron "Cuidadores de la Casa Común"

(AICA).- El secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), monseñor Francisco Niño Súa y un equipo de asesores de la Escuela Social de ese organismo, visitaron la "Casita de lo Pibes", una de las sedes del movimiento Cuidadores de la Casa Común en La Plata, ubicada en 122 y 604, en el barrio Villa Alba.

La visita tuvo como objetivo observar el funcionamiento de este centro de día destinado a adolescentes y jóvenes, en el que se realizan actividades culturales, talleres de oficios, trabajo con la tierra, alimentación saludable, calefones solares, reciclado, y recientemente se puso en marcha una guardería para los más pequeños.

El grupo de asesores de la Escuela Social del Celam estuvo integrado, además, por miembros de diferentes países. Por la Argentina asistieron el teólogo jesuita Juan Carlos Scannone y la teóloga Emilce Cuda, que fueron recibidos por la presidenta de la Fundación Estudios Regionales, entidad que gestiona el proyecto, doctora Sonia Herrera, y por una de las referentes, Clara Vernet. Asistieron también numerosos jóvenes y docentes del "Delfín Azul", casa de integración y encuentro inaugurada a finales de 2015.

Sobre la visita a Cuidadores de la Casa Común, monseñor Niño Súa expresó: "Conocer cómo se concreta aquí en la patria del Papa la enseñanza que él le ha dado a la Iglesia universal es un desafío, porque es ver cómo las palabras se hacen realidad y nos implican y comprometen a todos para hacer lo mismo en otros contextos de América Latina".

El jesuita Juan Carlos Scannone, por su parte, luego de recorrer la huerta orgánica y presenciar el funcionamiento de calefones solares, manifestó: "Ya había leído algunas cosas, pero ahora que veo cómo están trabajando me parece una obra excelente. No sólo por la finalidad de cuidar la Casa Común, es decir tanto la ecología de la naturaleza como la ecología social, la madre naturaleza pero también la comunidad, sino todo lo que están haciendo en distintos grupos en todo el país, incluido este grupo, por esa Casa Común, creando solidaridad, trabajo, creatividad, es decir un verdadero avance desde el punto de vista de un desarrollo humano integral".

El coordinador general del movimiento es monseñor Jorge Lugones SJ, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas). La directora ejecutiva es la licenciada Martha Arriola.

Emilce Cuda presentará Cuidadores de la Casa Común ante la OIT

El 26 de enero del año próximo la teóloga Emilce Cuda presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el movimiento Cuidadores de la Casa Común. Al respecto expresó: "Hay un proyecto internacional a partir de Laudato si' del papa Francisco, y esto tiene una repercusión en la OIT y un área de esta organización está pensando cuál sería el futuro, la proyección del trabajo a partir de esa encíclica".

"Si tomamos conciencia de la gravedad del planeta con estos cambios climáticos y de los pobres, porque como dice el Papa son los primeros que van a sufrir con esos cambios, el trabajo es uno de sus componentes. Esto implica un programa mundial que se maneja a partir del Centro de Investigación de los Jesuitas en Francia, el Ceras, formado por unos 25 especialistas de distintos países. Como teóloga estoy a cargo de los temas del trabajo y las nuevas organizaciones del trabajo y de la gente para defender, primero fueron sus derechos civiles, luego sus derechos sociales y ahora es su derecho a la vida, por eso esta encíclica", detalló.

Consultada sobre la actividad que desarrolla Cuidadores en el país, manifestó: "Me parece que de todo lo que conozco, por eso lo presenté ayer y lo voy a llevar a París, es lo más completo y cubre todas las variables de lo que aparece en la encíclica. Y creo que habría que exportarlo a otros países, en el mejor de los sentidos. Esto se llama transferencia de conocimientos, porque estamos acostumbrados a los términos de la economía, esto no es exportar sino transferir experiencia y conocimientos, voy a estar en este mes que me quedo en la Argentina para aprender bien la dinámica, para ponerlos a ustedes en red con ellos".

La teóloga argentina concluyó: "El modo de sobrevivir hoy es construir una red, un poliedro sin centros, como dice el papa Francisco y de todo lo que veo, porque como asesora del Celam recorro Latinoamérica, países de Europa y Asia, realmente cuando tuve contacto con Cuidadores de la Casa Común me di cuenta de que era una cosa impresionante".+