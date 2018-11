Allanan la archidiócesis del presidente de los obispos estadounidenses por los abusos de un sacerdote

(C.D./EFE).- Aumenta la presión sobre el cardenal Daniel DiNardo, presidente de los obispos estadounidenses. Medio centenar de policías locales y federales allanaron este miércoles la sede de la Archidiócesis de Galveston-Houston, de la que DiNardo es arzobispo, en búsqueda de "archivos secretos" sobre el cura pederasta Manuel Antonio La Rosa López, acusado de abuso sexual a un menor hace veinte años.

De acuerdo con Brett Ligon, procurador de la Fiscalía General del condado Montgomery, los investigadores están recopilando material impreso y electrónico para continuar con las pesquisas.

"Estamos aquí porque queremos analizar todos los documentos del personal administrativo que nos indique cualquier acto (...) que conlleve a crímenes y ofensas cometidas", señaló Ligon en conferencia de prensa en las afueras de la Archidiócesis.

El funcionario dijo que la Iglesia católica ha colaborado en todo momento con las investigaciones y reiteró que el operativo, centrado en las acusaciones contra el padre La Rosa, podría extenderse a otros condados del estado, donde podrían surgir más víctimas.

Por su parte, la Archidiócesis de Galveston-Houston anunció a través de un comunicado de prensa que está colaborando con las autoridades y que no comentarán sobre el caso mientras sea materia de investigación.

La Rosa, de 60 años y de origen peruano, fue arrestado en septiembre bajo cuatro cargos mayores por indecencia con un menor en el condado Montgomery en 1998.

Actualmente se encuentra en libertad condicional después de pagar una fianza de 375.000 dólares.

BREAKING: Investigators raid Archdiocese of Galveston-Houston, looking for clergy sex abuse records in “secret archives” retained in Chancery #KHOU11 Investigates pic.twitter.com/7YDm6dALde

La Archidiócesis de Galveston-Texas se pronunció en un comunicado en el que aceptó haber recibido denuncias por parte de la familia de un menor que acusaba a La Rosa de tocarlo inapropiadamente.

"Inmediatamente remitimos esta información a Servicios de Protección a la Infancia para una mayor investigación", señala el comunicado.

Sin embargo, agrega que La Rosa negó las acusaciones y que la familia del menor "decidió no seguir con el asunto y se mudó del país" ese mismo año.

Después de una revisión interna, que incluyó la presentación de las acusaciones anteriores a la creación en 2003 de la Comisión Revisora de la Archidiócesis, a La Rosa se le permitió volver al ministerio parroquial en 2004, según la Archidiócesis.

De acuerdo con una de las dos denuncias presentadas al condado Montgomery, La Rosa abusó de un menor de 17 años entre los años 1998 y 2000, cuando era sacerdote de la parroquia católica Sagrado Corazón, en Conroe (Texas).

En una ocasión, según el documento, el sacerdote solicitó al menor mover algunas cosas de la sacristía a su dormitorio, donde "le mostró fotografías de hombres semidesnudos que habían participado en un seminario".

La próxima comparecencia de La Rosa en los tribunales será el 10 de enero del año próximo.

Con este son cuatro los operativos efectuados en las últimas semanas a parroquias donde La Rosa fue asignado como sacerdote, en las ciudades de Richmond, Conroe y Splendora, todas en Texas.

Nearly 50 investigators from ⁦@ConroePolice⁩, Texas Rangers and ⁦@MontgomeryTXDAO⁩ on scene, executing search warrant at Archdiocese of Galveston-Houston ⁦@archgh⁩ #KHOU1 Investigates pic.twitter.com/SbjP6waQXR