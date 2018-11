Hordas digitales del régimen orteguista amenazan al corresponsal de RD en Nicaragua

(RD).- El corresponsal de Religión Digital en Nicaragua, Israel González Espinoza; nuevamente amenazado por fanáticos digitales del régimen orteguista. Adeptos al gobierno de Daniel Ortega ha compartido la foto del comunicador exigiendo "su captura" a los aparatos de seguridad del Estado nicaragüense por -según estas personas-, "incitar al odio" y "administrar las redes sociales del obispo Silvio Báez".

Las amenazas a González Espinoza se inscriben en el marco de una semana negra para el periodismo de Nicaragua. En menos de siete días, se habían reportado al menos 15 agresiones a profesionales de la comunicación de distintos medios, incluyendo agencias de noticias extranjeras.

Carlos Salinas, corresponsal de El País, denunció que motorizados asedian constantemente su vivienda. Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa, fue encarcelado debido a un accidente de tránsito menor dónde las autoridades judiciales y policiales le impidieron abrir un proceso de mediación con el afectado. Al periodista Carlos Jirón de Trinchera de la Noticia, la Policía del régimen lo desnudó y lo golpeó al salir de una emisora local para requisarlo.

En el caso específico de nuestro corresponsal, en las redes sociales de fanáticos del gobierno de Nicaragua; se le acusa de "escribir mentiras", de "trabajar en Radio Católica de Nicaragua" y hasta de "administrarle las redes sociales al obispo Silvio Báez"; hechos que no corresponden a la realidad.

Del mismo modo, éstas publicaciones piden a la Policía orteguista el encarcelamiento de González Espinoza por ser "incitador de odio". Esto, en argot gubernamental, equivale a realizar publicaciones periodísticas que molestan al régimen ya sea a nivel nacional o extranjero.

Threats against independent journalists in Nicaragua continue to expand & escalate: @israeldej94, who's covered the Catholic Church in the country for years and reported tirelessly on their crucial role through the recent crisis,is now being targeted. Abrazos Israel #SOSNicaragua https://t.co/PjVLvYM1V1