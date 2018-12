El Consejo Indigenista Misionero carga contra Bolsonaro por equiparar a los indígenas con animales

(Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil).- El Consejo Indigenista Misionero - CIMI, ha publicado una nota en la se posiciona contra las declaraciones proferidas por el Presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, este último viernes, 30 de noviembre, en visita a la cadena de televisión católica Canção Nova, en las que equiparaba a los pueblos indígenas a animales en zoológicos.

Son palabras inaceptables, según el CIMI, pues eso da pie, según la nota a que "los pueblos pueden ser cazados y expulsados por aquellos que tienen interés en la explotación de los territorios indígenas y que piensan como él". Lo más preocupante es que en sus palabras, Bolsonaro parece querer recuperar políticas presentes en la dictadura militar, que tuvieron como consecuencia la muerte de al menos ocho mil indígenas.

La nota del CIMI insinúa que el Presidente electo desconoce las leyes brasileñas, inclusive la propia Constitución, llevando a cabo declaraciones "extremadamente irrespetuosas para los pueblos", que "sirven de incentivo y refrendan las acciones que atentan contra la vida de los Pueblos Indígenas en Brasil". Al mismo tiempo, el Consejo Indigenista Misionero-CIMI "manifiesta irrestricta solidaridad a los 305 pueblos indígenas brasileños y reafirma el compromiso histórico e inquebrantable de estar junto a los mismos en la defensa de sus vidas y sus proyectos de futuro".

Una vez más, se pone de manifiesto que el futuro de las minorías en Brasil es más que preocupante. Junto con eso, no resulta aceptable que las declaraciones de Bolsonaro se produjesen dentro de una institución católica, lo que, por otra parte, pone de manifiesto la cada vez más evidente división dentro de la Iglesia católica en Brasil, de un lado las llamadas pastorales sociales, entre las que está el Consejo Indigenista Misionero, que junto con la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil ya fue calificado por Bolsonaro como parte podrida de la Iglesia católica, y de otro el cada vez más pujante pentecostalismo católico, que tiene en la cadena Canção Nova su gran altavoz mediático.

