Obispos de Venezuela piden a electores votar con conciencia y sin sentimentalismo

Comunicado ante las elecciones municipales

1.Nos acercamos a unas elecciones que tienen el objetivo de elegir a los nuevos miembros de los Concejos Municipales. Estos constituyen una institución importante por tener como finalidad la atención y desarrollo de los servicios públicos más directos en beneficio de todos los ciudadanos.

2. Estos comicios se realizan en el momento de mayor gravedad en la crisis global que golpea al pueblo venezolano. El Ejecutivo con sus decisiones no concertadas en materia económica y salarial, quiere quedar como el sólo actor dador de dádivas para una mayor dependencia e inercia de la población, quebrando cualquier racionalidad económica y financiera existente, imponiendo cargas con mayores sacrificios a la población que ya ha sido empobrecida y, principalmente, quitando las posibilidades de enrumbar al país hacia un desarrollo económico.

3. Otro hecho grave que se conoce desde hace tiempo pero en los últimos días está saliendo a luz pública, es la terrible corrupción que se ha apoderado de las instituciones del Estado. Riquezas mal habidas de muchos funcionarios del Estado o de personas influyentes que hoy llenan las arcas de bancos en distintos países, o han adquirido bienes a costa del sufrimiento del pueblo. Un silencio cómplice se hace presente en quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas económicas y sociales, y de controlar los bienes de la República. En algún momento tendrán que rendir cuenta de sus acciones en contra de la Patria.

4. Todos estos nefastos hechos hacen que muchos duden en participar de los comicios venideros al sentirse cansados, desilusionados, desesperanzados y frustrados por la política y porque sus actores, tengan sus partidos los colores que sean, no han sabido responderle al pueblo, a pesar que éste ha hecho tantos sacrificios creyendo en ellos. Las acciones de poder y dominio que el gobierno viene ejerciendo en los distintos poderes públicos como el Consejo nacional Electoral, no dan garantía de imparcialidad y de verdad en los resultados electorales. Este ha sido un tema permanente y mientras no haya un cambio de actores habrá dudas en los procedimientos electorales.

5. Sabemos que algunos miembros de la población acudirán a votar; los invitamos a que actúen de acuerdo a su propia conciencia, discerniendo todo lo que sea mejor y más correcto para el progreso de las comunidades locales. Es necesario, por tanto, que se piense y actúe no por sentimentalismos, sino acorde a la realidad que se ve, que se siente, que se palpa en las comunidades: situación de los servicios públicos, de abastecimiento de alimentos y medicinas, seguridad personal y jurídica, situación de las escuelas y hospitales.

6. Quienes salgan elegidos deben tomar conciencia que su elección es para servir al pueblo, no para valerse del pueblo para sus intereses personales o para generar corrupción; sino que deben buscar el Bien Común que es un patrimonio de todos, poniendo como referencia permanente de servicio al pueblo, y, no a parcialidades políticas.

7. Encomendamos a María de Coromoto la vida de nuestro pueblo y pedimos sabiduría para generar las transformaciones necesarias en nuestras comunidades locales.

Con nuestra bendición.

Caracas 7 de Diciembre de 2018.

+José Luis Azuaje Ayala

Arzobispo de Maracaibo

Presidente de la CEV

+Mario Moronta Rodríguez

Obispo de San Cristóbal

1° Vicepresidente de la CEV

+Raúl Biord Castillo

Obispo de La Guaira

2° Vicepresidente de la CEV

+José Trinidad Fernández Angulo

Obispo Auxiliar de Caracas

Secretario General de la CEV