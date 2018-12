Gobernación restringió entrada de Obispo de Cuernavaca a Ciudad de México

(Guillermo Gazanini, corresponsal en México).- El 7 de diciembre, Ayuda a la Iglesia Necesitada México presentó en la diócesis de Cuernavaca el Informe 2018 sobre Libertad Religiosa. Reunidos en el claustro de catedral, Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca; Julieta Appendini, directora de la oficina de ACN-México; el capellán, padre Ángel Llorente y el presidente del organismo, doctor Fernando Salas, dieron cuenta de los pormenores del Informe, avances y retrocesos en materia de este derecho humano fundamental y de las amenazas de los distintos nacionalismos y fundamentalismos contra minorías religiosas.

Tras una amplia explicación sobre los objetivos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y los pilares que la sostienen, oración, información y llevar el Evangelio al corazón de todo hombre en medio de las tribulaciones que la Iglesia sufre en el mundo, el Informe integra los datos de 196 países sobre el estado de libertad de religión. Para México, el CISAV fue el encargado de estructurar la información relativa a este país cuyos incidentes fueron tomados de publicaciones, ediciones oficiales o notas de prensa.

En la presentación, el testimonio fue del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien en marzo recorrió diferentes ciudades europeas en la Noche de los Testigos relatando la compleja situación mexicana. Durante la presentación, el obispo aportó importantes revelaciones en relación con la libertad religiosa en la pasada administración 2012-2018 recientemente finalizada y las relaciones políticas.

“Tendría tantas cosas que compartir” inició Mons. Castro para centrarse en la libertad religiosa y la cuestión política. “Fue reformado el artículo 24 de nuestra Constitución, pero jamás se han dado las leyes secundarias de la reforma”. Con esto, Mons. Castro iniciaba recordando lo que vino a ser una “actualización” del marco jurídico constitucional cuando en diciembre de 2011, se reformó el artículo 24 de la Constitución para reconocer la libertad de creencias, convicciones éticas y de religión; sin embargo, el marco legal secundario sigue rigiéndose por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992 que no está en armonía con el marco legal de derechos humanos.





“Cuando no se dan las leyes secundarias de la reforma, de nada sirvió… nos han engañado por cinco años”. El entusiasmo y presión de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue manifiesto; sin embargo, los responsables del gobierno sólo dieron vueltas al asunto sin consolidar la reforma. “Además, y esto es gravísimo, nos chantajearon. A mí me consta…”

Uno de esos amagos se dio en la marcha de diversas organizaciones sociales, líderes y activistas, entre ellos Javier Sicilia y Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad de Morelos y el obispo de Cuernavaca para denunciar la gravísima descomposición política, institucional y social del Estado de Morelos. El obispo caminó hasta el poblado de Tres Marías para después devolverse a Cuernavaca. La causa, reveló, fue una intimidante llamada del Secretario de Gobernación, el ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong. Afirma Mons. Castro: "¿Se acuerdan que yo iba caminando a pie con el rector de la universidad, que íbamos a México? En Tres Marías me llama el Secretario de Gobernación, y luego la nunciatura, y me dice ‘Usted no debe participar y no debe entrar al territorio de la Ciudad de México porque será culpable de que las leyes secundarias no se cumplan… Y me llamó la nunciatura también. Pues dije, paz, paz; amor y paz, yo me regreso”.

El prelado también denunciaría que la Iglesia se vio amagada por su actividad social. En cuanto una situación no parecía al gobierno, entonces se le chantajeaba con suspender las negociaciones para la expedición de las leyes secundarias en materia de libertad de religión.

“Después me enteré de que, en tantas situaciones graves, siempre amenazaron a la Iglesia católica… Si hacíamos algo, se detiene el proceso (de reformas) y nunca se hizo, nunca hubo la intención realmente. Entonces es una cuestión política. Ojalá que, con el nuevo gobierno, algo se pudiera realizar… Que ustedes están informados… esto fue una manipulación verdaderamente injusta. Creo que todo esto debemos saberlo”.

Mons. Castro agradeció a ACN la información del reporte 2018; sin embargo, su contenido muchas veces es ignorado por los medios de comunicación. “De esto se habla muy poco. Qué bueno que Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene esta labor de informar. Ojalá esto pudiera extenderse más…”

Al referirse al lema que anima a ACN, “Secar las lágrimas de Dios en la Tierra”, el obispo de Cuernavaca aseveró que México y Morelos también están llorando: “¿Por qué digo que México y Morelos están llorando? El año 2017 fue el más violento en la historia de México después de la Revolución y la persecución religiosa. Un promedio de un asesinato cada 18 minutos y 2018 está presentando y perfil peor por las estadísticas que llevamos hasta este momento será más sangriento que el 2017.

Morelos no se queda atrás. El sexenio pasado y lo que va del nuevo tenemos una guerra de mafias. En palabras del Comisario de Seguridad anterior, lo cual dijo públicamente, de las 85 bandas criminales en México, 80 tenían presencia en Morelos. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica y vecindad con Guerrero. Somo tierra de paso y trasiego de drogas. De entre todos esos, sabemos bien, están Los Rojos, Guerreros Unidos y ahora, el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen una triste primacía”.

Mons. Castro también hizo referencia a la llamada cifra negra de delitos y la impunidad debido a que la población no se anima a denunciar ante las autoridades: “A mí me preocupa muchísimo esto y pone en evidencia por qué México está llorando. La cifra negra. De cada seis extorsiones sólo una se denuncia; de cada cinco violaciones, solamente una; de cada cuatro secuestros solamente se denuncia uno; por lesiones, de cada tres delitos, sólo uno y de cada tres robos a casa o negocio, sólo uno. Algo que me hizo pensar también fueron los 385 asaltos en rutas denunciados en la Ciudad de México tomando en cuenta que el 85 por ciento no se denuncia. ¿A dónde vamos a llegar?”

El resultado de esta difícil situación es la impunidad: “Aquí cada uno hace lo que le da la gana y no hay una ley que nos ayude a mantenernos fuertes y firmes. Debo mencionar que, de 1990 a la fecha, 59 sacerdotes y religiosas han sido asesinados. México es el país más peligroso para el ejercicio del ministerio sacerdotal; tenemos un panorama verdaderamente triste, preocupante; ojalá que el nuevo régimen, el nuevo gobierno federal y estatal nos ayuden, hay mucha esperanza. Sé que se están haciendo intentos y el río está tan revuelto que será difícil; sin embargo, pueda haber acción porque la lucha entre los grupos de la delincuencia organizada sigue creciendo y se está manifestando una debilidad institucional para controlar y combatir el delito. La corrupción de autoridades se sigue manifestando y hay pocos resultados frente al (delito) de lavado de dinero. Hay una relativización y minimización del aumento de la violencia y delincuencia… No hablo sólo de teoría, llevo 89 visitas pastorales y, en la mayoría de ellas, sobre todo en las zonas del sur y del oriente, he encontrado a los familiares de quienes han sufrido violencia o directamente las víctimas de la violencia. Es tan triste escuchar historias que me dejan asombrado, triste y que casi no se conocen porque la mayoría pertenecen a la cifra negra de la que he hablado…”

El obispo Castro animó a los integrantes de ACN a proseguir con su misión de orar e informar y para seguir recordando a todos que, sin importar límites o distancias, todos somos miembros “de un solo cuerpo y lo que le pasa a una parte del cuerpo, repercute en el resto. Lo que está pasando en India o en Arabia, y aun cuando sean países extraños para nosotros, recordemos, nos hace a todos una sola familia… Mientras partes de nuestro cuerpo estén enfermos, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.