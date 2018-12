Un obispo de EEUU hace historia y nombra a una mujer al frente de una parroquia

(Cameron Doody).- El Sínodo de los Jóvenes, cuyo documento final calificó el liderazgo de mujeres en la Iglesia como "un deber de la justicia", ya está dando frutos en la Iglesia de Bridgeport en los EEUU. Menos de dos meses después de participar como delegado en la cumbre vaticana, el obispo de esta diócesis de Connecticut, Frank Caggiano, ha hecho historia al nombrar a una mujer al frente de una parroquia, tal y como informa Crux.

"Me ha quedado evidente que muchas laicas y laicos están buscando nuevas formas de servir sus parroquias y, en colaboración con el clero, de crear comunidades vibrantes y florecientes", escribió el obispo Caggiano a los fieles de la iglesia de St. Anthony of Padua en Fairfield para anunciarles el nombramiento de la Dra. Eleanor W. Sauers como Coordinadora de Vida Parroquial. Una elección que viene, señala el prelado, tras "mucho tiempo de oración y discernimiento", incluyendo dos reuniones con otros líderes parroquiales.

La Dra. Sauers cuenta, entre otros estudios, con un doctorado la Escuela de Postgrado de Religión y Educación Religiosa de la Universidad de Fordham. Ya asumió gran parte del liderazgo de la parroquia tras la muerte repentina de su párroco en marzo.

"Mi decisión de pedirle a Eleanor que asuma este modelo del ministerio, el primero de su estilo para una laica en esta diócesis, está basada en varios factores", explica en su carta el obispo Caggiano. El prelado señala, entre otras cosas, su "profundo agradecimiento" por el trabajo que ya ha realizado esta mujer en la parroquia y "el precedente en otras diócesis alrededor del país para este modelo de liderazgo pastoral". "El papel de Coordinadora de Vidal Parroquial está apoyado en la ley canónica", precisa Caggiano, a la vez que explica que "trabajando con un equipo de sacerdotes que proporcionará los ministerios sacramentales en St. Anthony, Eleanor tendrá poder decisorio en la parroquia".

Las responsabilidades de Eleanor, continúa el obispo, serán las mismas que las de cualquier cura o diácono administrador: las de "trabajar con la comunidad parroquial para desarrollar y fomentar su visión y misión pastoral". Un trabajo para el que, recuerdo Caggiano, la "formación y experiencia" de Eleanor "le hacen profesional, académica y espiritualmente preparada".

.@BishopCaggiano has named a woman to head the pastoral team of a Connecticut parish, granting her decision-making authority over a team of priests who will be responsible for sacramental ministry. https://t.co/03ZIILmKVU