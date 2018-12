Los obispos de EEUU aportan cuatro millones de dólares a la Iglesia de América Latina

(C.D./Notimex).- Gracias a la "generosidad y solidaridad" de los católicos estadounidenses para con sus hermanos de América Latina y el Caribe, la caridad de la Iglesia estadounidense "tiene un impacto inconmensurable en la gente" de la región, "particularmente entre los más vulnerables". Lo ha dicho el obispo Paul D. Etienne de Anchorage, presidente del comité de colectas nacionales de los obispos estadounidenses, anunciando los proyectos que serán financiados con el dinero recaudado en la Colecta Anual para la Iglesia en América Latina.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) otorgó más de 3.2 millones de dólares en fondos para 173 subvenciones que se dedican a apoyar el trabajo pastoral en América Latina y el Caribe.

Además de casi 800.000 dólares para proyectos de reconstrucción en áreas devastadas por terremotos en Haití y México, y para zonas afectadas por los huracanes Matthew, María e Irma.

En Cuba y Ecuador se financiaron proyectos que apoyan la formación de laicos y líderes, mientras que en El Salvador y Uruguay se otorgaron fondos para proyectos de evangelización y catequesis, y se financiaron otras iniciativas para apoyar a poblaciones indígenas en Brasil y Venezuela.

La USCCB aprobó recursos para apoyar al Ministerio Juvenil y viajes para los delegados de varios países de América Latina, incluidos Haití, Perú y Cuba, que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.

Las subvenciones pastorales son financiadas por la Colecta Anual para la Iglesia en América Latina, realizada en muchas diócesis en todo Estados Unidos el cuarto domingo de enero.

Además, las subvenciones de emergencia y reconstrucción se otorgaron de varias colectas especiales promovidas por la USCCB, señaló la institución.

El Subcomité para la Iglesia en América Latina supervisa la colecta y un programa anual de subvenciones como parte del Comité de Colectas Nacionales de la USCCB y asigna los ingresos recibidos de la colecta para la Iglesia en América Latina como subvenciones en Latinoamérica y el Caribe.

