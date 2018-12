Báez, al régimen de Ortega: "Paren la violencia física, la violencia jurídica y la violencia inconstitucional"

(C. Doody/Agencias).- La crisis que vive Nicaragua "sacó muchas mascaras" y ha sido "cruel, podrida y criminal", ha advertido el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez. "No podemos acostumbrarnos a eso. Merecemos vivir en libertad y democracia", ha alentado el carmelita.

El obispo pidió ayer al Estado de Nicaragua y a la ciudadanía detener todo tipo de violencia, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos y detenidos desde abril.

"Ustedes no usen la violencia, no repriman, traten con respeto a la gente, no usen la fuerza bruta, tampoco acusen con falso testimonio", exhortó Báez en un mensaje ofrecido en una homilía.

"Como tienen las armas", continuó, en alusión a los oficiales de la Policía Nacional que comparecen como testigos en los casos de detenidos por manifestarse contra el Gobierno, "se sienten con el derecho de mentir en un tribunal", reprochó. "Paren la violencia. Puede ser violencia con armas, violencia jurídica, violencia inconstitucional".

"Nadie está por encima de nadie, y si alguien tiene un cargo de estructura en la sociedad tiene que ser para servir y lo tiene que ejercer respetando la dignidad, los derechos y la libertad de expresión. No repriman. No confundan la justicia con la venganza", abogó el religioso e invitó a los nicaragüenses a no desanimarse y a no caer en la resignación.

Les comparto el audio de homilía de la eucaristía del III domingo de adviento (16/12/18). https://t.co/OGNIJ9iqA0 — Silvio José Báez (@silviojbaez) 17 de diciembre de 2018





Nicaragüenses en Costa Rica marchan por los DD.HH. y las libertades

En tanto, cientos de nicaragüenses que viven en Costa Rica salieron ayer en una caravana en defensa de los derechos humanos y las libertades en Nicaragua. Se trató de una marcha pacífica que salió desde el parque de La Democracia, en San José, y que luego se trasladó a la zona de La Cruz de Guanacaste.

El refugiado nicaragüense y activista político Josué Garay afirmó que la actividad busca hacer visible la crisis en su país de origen.

"Solicitamos que esta Navidad haya libertad para los presos políticos; queremos pedir justicia para las personas que viven en Nicaragua. Estamos pidiendo justicia, democracia, reparación de daños para las familias y también exigimos la no repetición dictatorial", dijo Garay, quien llegó a Costa Rica el pasado octubre.

Llaman a paro

Mientras tanto, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua convocó ayer a una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves, para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

"Llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen", expresó ayer.

La liga se creó en octubre pasado y está conformada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.

La huelga ciudadana del próximo jueves es también para exigir la libertad de los "presos políticos y justicia para nuestros hermanos nicaragüenses asesinado por la dictadura", explicó la unidad opositora.

La UNAB llamó a los “sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general” a participar de la huelga ciudadanahttps://t.co/fwYJjcywuL — La Prensa Nicaragua (@laprensa) 16 de diciembre de 2018





El obispo de Matagalpa reemplaza "Feliz Navidad" por "Santa Navidad" debido a la crisis

Por su parte, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ofreció ayer una misa en la que recordó que "la alegría que la liturgia suscita en estos días en el corazón de los cristianos no está solamente reservada a nosotros, es un anunció profético destinado a toda la humanidad, aún más a los pobres".

En su homilía, el prelado cuestionó: ¿Cómo olvidar el sufrimiento de las familias nicaragüenses? ¿Qué alegría viven las familias nicaragüenses? ¿Cómo vivir con ellos la alegría sin faltarles el respeto? La respuesta la da la Navidad, dijo: "nosotros en medio del sufrimiento, del llanto, tenemos la alegría serena que da el nacimiento del Salvador".

En este tiempo en Nicaragua: "Santa Navidad"

Esta Navidad el obispo, por respeto al dolor y sufrimiento que los hermanos están viviendo, ha decidido desearles: "Santa Navidad", "y no porque desearnos Feliz Navidad sea malo, sino porque queda la pena de poder herir el sentimiento del que sufre, es más, se puede sentir irrespetado porque puede tener un llanto en su corazón, por eso personalmente he decidido desearle a mis hermanos que son ustedes, a mis amigos que son ustedes, una Santa Navidad".

Álvarez invitó a los fieles a meditar en estos días todo esto, y preguntarse si no será que el Señor a través de esta situación nos está permitiendo descubrir el auténtico origen de la Navidad, que es la santidad. "¿No será que ya nos habíamos acostumbrado a noches de compras, días de regalo, gastar el dinero en perfumes? ¿No será que se nos estaba yendo de las manos y alejando el verdadero significado de la Navidad? Reflexionemos".

"En el texto, Juan el Bautista llama a la conversión, a ser justo, a que si yo he cometido injusticias ya no seguirlas cometiendo", recordó el prelado. Al respecto, el obispo de Matagalpa dijo que esta palabra del domingo es un llamado de la conversión para todos, para el pueblo, para Nicaragua entera sin exclusión. Nadie debería decir ante esta palabra: "Eso no es para mí, no es conmigo".