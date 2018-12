La Iglesia ocultó a medio millar de abusadores en Illinois, según la Fiscalía

(J. B./Agencias).- La siete diócesis católicas del estado de Illinois ocultaron al menos a medio millar de clérigos acusados de abusos, según la fiscal Lisa Madigan, quien ha elaborado un informe tras una investigación abierta en agosto.

Según dicho informe, 690 sacerdotes han sido acusados de abuso en Illinois. Sin embargo, la Iglesia sólo hizo públicos los nombres de 185, dejando fuera de toda responsabilidad a 505, aunque los casos eran conocidos desde hace años.

Según Madigan, quien abandonará el cargo a finales de año, las diócesis no informaban de casos con una sola víctima, si los sacerdotes pertenecían a congregaciones religiosas, o si habían sido cambiados de parroquias o habían abandonado las sedes.

"Las acusaciones frecuentemente no se han investigado de forma adecuada o en absoluto", denunció Madigan, quien subrayó que "al decidir no investigar en profundidad las acusaciones, la Iglesia Católica ha fracasado a la hora de cumplir con su deber moral hacia los supervivientes y víctimas y hacer frente a los casos de comportamiento sexual inapropiados que involucren a sus curas en Illinois".

"El fracaso a la hora de investigar eso significa que la Iglesia Católica nunca se ha esforzado en determinar si la conducta de los curas acusados fue ignorada o encubierta por sus superiores", declaró la fiscal.

La fiscal abrió la investigación después de que la Fiscalía de Pensilvania destapara un escándalo de abuso sexual a menores en dicho estado en los años 70, delitos que habrían sido encubiertos de forma sistemática por obispos.

Por su parte, el arzobispo de Chicago, Blase Cupich, mostró "el pesar de la Iglesia al completo por los fracasos a la hora de hacer frente al abuso sexual por parte del clero".

"Es el coraje de las víctimas y supervivientes el que ha sacado a la luz este capítulo tan oscuro de la historia de la Iglesia", declaró Cupich uno de los cuatro miembros del comité organizador de la cumbre antipederastia de febrero. Al tiempo, recordó que desde 2002 la Iglesia ha informado a las autoridades de todas las acusaciones.

