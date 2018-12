Monseñor Silvio José Báez: "Todo atropello a la prensa es una herida profunda a la sociedad"

(Israel González Espinosa, corresponsal RD Nicaragua).- El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, lamentó los más recientes ataques del régimen orteguista contra los medios de comunicación independientes, asegurando que es "lamentable" que en la sociedad nicaragüense se atropelle la libertad de expresión.

"Como le he dicho muchas veces, una sociedad necesita de la comunicación de la verdad, de la información certera, de la formación de conciencia a través de artículos de opinión. Todo esto contribuye a una sociedad libre y democrática", aseguró el líder religioso.

Báez, quién en diversas ocasiones ha expresado la admiración por el trabajo de los periodistas independientes del país, aseguró que todo atropello a la prensa constituye una herida profunda para la sociedad nicaragüense.

"Yo lamento profundamente y desearía de todo corazón que se detuviera todo este atropello contra ustedes", expresó el obispo auxiliar.

El jerarca católico condenó el cierre arbitrario de la cadena televisiva 100% Noticias (allanado el viernes por efectivos policiales en horas de la noche) y el encarcelamiento injustificado de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, a quiénes la Fiscalía General de la República les achaca los delitos de "terrorismo mediático" e "incitación al odio".

"Lo que ha ocurrido con el canal 100% Noticias es realmente reprochable e inaceptable. No creo que el camino para reconstruir la sociedad nicaragüense sea ése (censura de medios de comunicación). Con Miguel somos amigos y hermanos en la fe, con él he platicado muchas veces y he rezado también, igualmente puedo decir de Lucía. Me duele lo que está pasando", opinó Báez, quién aseveró que las acciones del régimen contra periodistas independientes le crean descrédito a nivel interno y en el exterior.



INTERPELA A LA PAREJA PRESIDENCIAL

Monseñor Báez, así mismo, interpeló al matrimonio presidencial Ortega-Murillo para que las fiestas de la Navidad les lleven a deponer sus discursos cargados de prepotencia, altaneros y mentirosos, llevándoles a respetar las libertades públicas y cesando los atropellos contra la población.

"La Iglesia siempre ha valorado muy positivamente el trabajo de los medios de comunicación, y el esfuerzo a veces heroico y siempre generoso, de los hombres y mujeres de prensa. Por eso la posición de la Iglesia ha sido que los periodistas sirvan a la verdad, que estén del lado de la justicia y la democracia y de parte de quiénes tienen el poder, respeten la labor de quiénes ayudan a la sociedad a pensar, a entender mejor lo que ocurre", dijo el jerarca católico.

El obispo Báez reiteró que la salida de la profunda crisis socio-política que vive el país es a través del diálogo, asegurando que quiénes se cierran en discursos que criminalizan a quiénes no piensan como ellos, no se logrará la resolución del conflicto.

"A quiénes tienen el poder de hacerlo, yo les exhorto como nicaragüense, pero también como cristiano en el nombre de Jesús; abran su corazón a la verdad y a la bondad. La criminalización y la represión no pueden ser fundamentos de gobernabilidad de un país. Así no vamos a llegar a ninguna parte y el país se va a hundir cada vez más", enfatizó el jerarca católico.

Báez llamó al régimen a que durante las fiestas navideñas bajen los discursos de odio y las acciones de atropello, agresividad y el irrespeto a los derechos humanos, asegurando que un gesto de buena voluntad de parte de los gobernantes sería la liberación de las personas encarceladas injustamente por manifestar su disenso público con el gobierno Ortega-Murillo.

EL DIÁLOGO ES EL CAMINO

"Qué bello gesto sería la libertad de nuestros presos políticos. Que bello gesto sería crear condiciones para el reencuentro. Ustedes vieron que hoy yo en la homilía, hablando de la visitación (de la Virgen María a su prima, santa Isabel) hablaba del gran reto que tenemos de aprender a visitarnos otra vez en nuestros espacios personales, puestos de trabajo, en las relaciones sociales con confianza y sin temor, sin atropellos y sin miedo a ser espiados o criminalizados ¡Esto es Navidad!", subrayó el líder religioso como mensaje hacia todos los nicaragüenses, pero en especial al matrimonio Ortega-Murillo.

Báez invitó a las familias de las personas injustamente encarceladas a ver hacia Jesús, porque él también padeció un proceso de condena injusta, asegurándoles que Dios está de parte de las víctimas. "Jesús fue un preso político", dijo.

"Todavía estamos a tiempo: el diálogo, el encuentro es el camino. No hay otro. Tengo esperanza que en algún momento pueda surgir esta voluntad. Los cristianos lo último que perdemos es la esperanza en el triunfo del bien y de la verdad. ¿Qué si tengo esperanza? ¡Si! Creo que en algún momento se va a dar", finalizó Monseñor Báez.