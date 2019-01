Balance de la Iglesia católica en México: Entre la tragedia, la esperanza y la reconciliación

(Guillermo Gazanini, corresponsal en México).- 2018 fue un año eminentemente electoral. La carrera por la presidencia de la República polarizó la sociedad.

Tras marcadas disputas y diferencias, el triunfo del candidato por la coalición Juntos Haremos Historia suscitaría entre los millones de electores nuevas señales de esperanza y reconciliación ante la tragedia que supuso el último sexenio 2012-2018, uno de los más violentos y, según los observadores, de los que más fueron señalados por la corrupción de la clase política.

En la memoria del 2018 que languidece está la intervención de la Iglesia católica mexicana en el drama de miles quienes han padecido en carne propia el dolor y la zozobra; a veces vacilante, otras, tal vez la mayoría, de manera decidida.

Los obispos de México hablaron duro y tendieron la mano; escucharon y plantaron la ruta, su caminar pastoral mirando hacia los dos mil años de redención. No sólo fue el año de la tragedia y crisol cuando murieron trágicamente siete sacerdotes, fue el año de la Iglesia casa de campaña, lugar de acogida y templo vivo de esperanza para miles de migrantes que vieron como casa de acogida en sus pequeñas comunidades.

El año de pastores constructores de la paz y de príncipes calculadores, mediáticamente cautelosos, pastoralmente grises; de obispos denunciando el dolor de un pueblo y de funcionarios mitrados midiendo las consecuencias de acciones para evitar cualquier fricción y congraciarse con el poder.

Para la Iglesia católica de México, 2018 fue el año de la tragedia, la esperanza y la reconciliación. Aquí la primera parte (enero-junio) de la memoria de esos hechos, los que nos han marcado para ver al futuro con renovada fe y apuntalar nuestros signos de paz.

Enero

Un peregrino agradecido, el nuevo obispo de san Cristóbal de Las Casas

De forma sencilla y encomendándose a Dios con la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, Mons. Rodrigo Aguilar Martínez inició el viaje a su nuevo ministerio pastoral.

A través de un video dio cuenta a los seguidores de Facebook de cómo él mismo condujo su vehículo para iniciar travesía desde Puebla a Chiapas. "Partió de la diócesis de Tehuacán, la mañana del 1 de enero de 2018, por carretera, rumbo a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para la toma de posesión como el Obispo 39 de dicha diócesis".

En su toma de posesión de la cátedra, Mons. Aguilar Martínez inició su ministerio en un clima social agitado por la lucha del poder electoral en Chiapas y la existencia de añejos conflictos que, por negligencia de los responsables, pusieron al Estado en riesgo e inestabilidad.

El 1 de enero se conmemoraron 24 años del alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el 22 de diciembre de 2017, se recordó el 20 aniversario de la matanza de 45 campesinos en Acteal, municipio de Chenalhó, a manos de paramilitares.

El nuevo obispo diría: "La presencia clara de Dios, que me llama y me envía; de modo que esto me hace sentir en paz, e incluso ya va brotando en mí el anhelo de llegar pronto e iniciar mi caminar con la Diócesis y todos los que la integran..."

