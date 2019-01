Dolan cree que facilitar denuncias civiles de abusos históricos "romperá" a la Iglesia

(Cameron Doody).- El cardenal Timothy Dolan no da una en lo referente a la prevención de la pederastia o a la justicia para las víctimas. El arzobispo de Nueva York cree que una propuesta de ley en ese estado norteamericano "romperá" a la Iglesia si sale adelante la idea de abrir una "ventana retroactiva" para que supervivientes de abusos prescritos puedan demandar a la institución.

"El énfasis tiene que estar en ayudar a las víctimas a sanarse, no en romper a las organizaciones e instituciones gubernamentales, educacionales, de salud, de bienestar o religiosas", ha advertido el cardenal Dolan en una tribuna en el NY Daily News. La nueva legislatura de Nueva York -ya de mayoría demócrata- actualmente se encuentra preparándose para aprobar la Child Victims Act ('Ley de Niños Víctimas'), con sus medidas claves retroactivas, después de años de bloqueo desde la bancada republicana.

Y es que desde que fue propuesta por primera vez hace años, el purpurado siempre se ha opuesto a la ventana retroactiva para víctimas de los abusos del clero. En marzo del año pasado, por ejemplo, la tachó de "tóxica" y "estranguladora" para la Iglesia, y advirtió de que haría que las diócesis de Nueva York entraran en bancarrota por la avalancha de demandas que provocaría, tal como pasó, por ejemplo, a los Scouts de EEUU. En el pasado también víctimas hasta le han abucheado por su hipocresía y por su defensa, alegan, de los pederastas y no de las víctimas.

En vez de la Ley de Niños Víctimas tal y como está redactada -ventana retroactiva incluida- el cardenal Dolan ha propuesto en su artículo una serie de "principios esenciales" que deben guiar la nueva legislación pro-supervivientes. Ésta, dice el purpurado, debe ser modelada según el ejemplo del Programa Independiente de Reconciliación y Compensación que él mismo implementó en la archidiócesis de Nueva York en 2016, el cual, como recuerda, ha pagado más de 200 millones de dólares a más de mil víctimas y como tal es "un modelo para una compensación rápida y segura en todo el estado de Nueva York".

Cabe recordar, no obstante, que víctimas han alegado que la principal baza del Programa para el cardenal es que deniega a los supervivientes la oportunidad de denunciar sus casos a la justicia civil. Eventualidad esta, afirma Dolan en su tribuna, que puede conducir a la "posibilidad real" de "quebrar a la Iglesia".

Pero por si fuera poco, el cardenal Dolan proporciona en su tribuna otra bofetada a las víctimas de los curas pederastas, y alude a "reservas" que se tiene sobre la "fiabilidad de denuncias de eventos pasados ya de hace tiempo basadas en recuerdos borrosos". Todo un revés para las víctimas de sacerdotes pedófilos con las que ha hablado RD, que denuncian que esta nueva tribuna del cardenal les ha sentado como aún más sal en sus heridas abiertas.

