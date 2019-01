Organizaciones de la Iglesia brasileña denuncian el asesinato de un campesino en Mato Grosso

(Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil).- La violencia en el campo brasileño es una realidad que aumenta cada día y que no tiene visos de solución. Un nuevo episodio se ha producido este 5 de enero en Colniza, estado de Mato Grosso, municipio en el que en 2017 fueron asesinados nueve trabajadores rurales, cuyos autores y mandantes quedaron impunes.

Esta vez ha habido un muerto y nueve heridos, tres de ellos de gravedad, como informa una nota publicada por la Comisión Pastoral de la Tierra - CPT y el Foro de Derechos Humanos y de la Tierra, de Mato Grosso, a la que se unen una veintena de organizaciones. La misma nota, denuncia que lo sucedido era algo esperado, pues las familias estaban siendo amenazadas desde hace tiempo y no han sido protegidas como pidieron.

La nota exige justicia de las autoridades competentes y denuncia las trabas que la propia Policía Militar ha puesto una vez sucedidos los hechos, inclusive en el rescate de los heridos. No podemos olvidar que, como recoge la nota, ésta es una situación en la que están implicados un ex diputado y un ex gobernador del Estado de Mato Grosso, a quienes se acusa de comprar parte de esa tierra con dinero desviado del erario público.

En el mismo sentido, Monseñor Neri Tondello, Obispo de Juina, diócesis a la que pertenece el municipio de Colniza, emitió otra nota, sobre lo que él denomina tragedia anunciada, en la que manifestaba su tristeza por ese nuevo derramamiento de sangre, que mancha "nuestra Madre Tierra". Es una situación que se repite, según Monseñor Tondello, y que le lleva a preguntarse "¿Hasta cuándo necesitaremos muertos para solucionar los problemas del campo?".

En su nota, el prelado repudia todo tipo de violencia y llama a la resistencia en la búsqueda de la verdad, esperando "el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad de los involucrados", que acabe con el miedo y la muerte que parecen haberse instalado en el campo brasileño.

Nota del Obispo Diocesano en relación a la tragedia anunciada en Colniza - Mato Grosso

"Del suelo está clamando por mí la voz de la sangre de tu hermano. Por eso, ahora serás maldito por el propio suelo que tragó la sangre de tu hermano que tú derramaste". (Gn 4, 10 - 11)

Es con mucha tristeza que anuncio más derramamiento de sangre en la Región Noroeste de Mato Grosso, en el municipio de Colniza. El hecho ocurrió en la mañana de hoy, sábado, día 05 de enero de 2019, en torno a las 7 de la mañana. Muertos y heridos, además de otros involucrados en el episodio manchan a nuestra Madre Tierra de sangre.

Pasa un año y otro año comienza, y los problemas que envuelven a la tierra continúan con un desenlace de la peor forma posible. ¿Hasta cuándo necesitaremos muertos para solucionar los problemas del campo? ¡Parecemos hijos sin Patria y / o hijos de nadie!

La Iglesia no se sostiene mientras la paz, fruto de la justicia, no se encuentra con los hijos de la tierra. Repudiamos todo tipo de violencia de hermano que mata a otro hermano. ¡La resistencia en busca de la verdad debe proseguir!

El esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad de los involucrados es lo que se espera. Que la justicia dé cuenta de un hecho más, trayendo miedo y muerte.



"Felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia". (Mt 5,5).

Don Neri José Tondello

Obispo diocesano de Juina

#AssassinatoColniza #NotaPública | NOTA PÚBLICA - Tentativa anunciada de Massacre em Colniza (MT) em área de terras de ex-deputado estadual José Riva e do ex-governador Silval Barbosa. Entidades do MT divulgam Nota. Confira: https://t.co/E8i4Fq5hUV

Imagem: Arquivo CPT pic.twitter.com/O9edY5VWNR — CPT Nacional (@cptnacional) 5 de enero de 2019





Tentativa de masacre anunciado en Colniza en área de tierras del ex diputado estadual José Riva y del Ex Governador Silval Barbosa

El año 2019 comienza con otro intento de masacre en el campo en Mato Grosso. Tentativa que ya había sido ampliamente denunciada y anunciada a finales de 2018 a los órganos competentes. Un trabajador asesinado - Eliseo Queres, de aproximadamente 30 años - nueve heridos, tres de gravedad. Este fue el saldo del intento de masacre ocurrida en la mañana de hoy en Colniza. Los trabajadores están vinculados a la Asociación Gleba Unión, municipio de Colniza - MT y al movimiento de lucha por tierra 13 de Octubre.

El FDHT y demás entidades ya habían anunciado esa posibilidad de masacre según nota de 1 de noviembre de 2018 "Se basa en ese histórico que tememos lo peor. De las casi 200 familias que allí están bajo la mira de los pistoleros en la Hacienda Agropecuaria Baurú... Si algo sucede, es una muerte anunciada. Todos lo sabían".

El área del conflicto, conocida como Hacienda Magali, se encuentra en una gran gleba de tierras de la Unión (que las familias ya solicitaron la recaudación para ser destinada a la reforma agraria), que es objeto de disputa entre los antiguos falsificadores de escrituras de tierra y el ex diputado estadual José Riva en sociedad con el ex gobernador Sinval Barbosa, que supuestamente adquirieron parte de esa área con dinero de desvíos del erario público.

Hace algunos meses varios trabajadores fueron amenazados, por el propio ex diputado, por los capataces fuertemente armados que él colocó en la hacienda, que día y noche amenazaban a las familias en el campamento, efectuando disparos de armas de grueso calibre, incluso fusiles, y fuegos artificiales, con la intención de incendiar las barracas. Todos estos hechos fueron denunciados ampliamente por los trabajadores para el gobierno del Estado (Gobernador, Casa Civil, Casa Militar, SESP), así como para el MPF (Ministerio Público Federal), la OAB (Orden de los Abogados de Brasil) y la Asamblea Legislativa, solicitando las medidas adecuadas para detener el conflicto.

El hecho de que las familias hayan cumplido la decisión judicial de la Vara Agraria en Acción posesiva y haber cambiado el campamento de local no fue suficiente para garantizar su seguridad. Hoy por la mañana cuando un grupo pequeño de trabajadores se dirigía a la carretera de acceso para ir al río Traíra para buscar agua, fueron sorprendidos por los guardias armados, siendo apuntados vil y cobardemente.

Los trabajadores denuncian que la Policía Militar no quería ni siquiera el SAMU ir a buscar a las víctimas en el lugar de la tragedia y, inicialmente, se negó a ir al lugar.

Las víctimas del intento de masacre son:

• Eliseu Queres - Asesinado

• Milton José da Silva - Gravemente herido.

• Moisés Ferreira - Gravemente herido

• Valmir Nunes Januario - Gravemente herido

• Antonio José Maia Silva

• Manoel Ferreira Barbosa

• Marcos Martins del Prado

• Nalbes Apolinario

• Tahik Bruno Oliviera

• Tiago Alves Lopes

Un acto más de extrema violencia contra el pueblo del campo marcó el inicio de 2019, año que promete ser más violento que 2018. Entre 2017 y 2018, la violencia en el campo subió un 15%. La impunidad es la característica principal de la violencia contra el pueblo del campo.

¡Exigimos el castigo de los culpables! ¿O será que los mandantes de este intento de matanza también quedarán impunes como están los de la matanza de 2017, que ha mató a 9 trabajadores también en el municipio de Colniza?

Cuiabá, 5 de enero de 2019.

Pastoral de la Tierra Comisión Regional de Mato Grosso (CPT-MT)

Foro para los Derechos Humanos y de la Tierra

ABHP - Asociación Brasileña de Popular homeopatía

ANU - Acción Unificada Nacional de la

Asociación de Investigación Xaraiés

CEBI - Mato Grosso

CEBI - Baixada Cuiabana

Centro de Derechos Humanos Pedro Casaldáliga

CEBS - Comunidades eclesiales de base - Regional Oeste 2

CNLB - Consejo Nacional del Laicado del Brasil

CDDPH - Consejo de Derechos de la persona humana Centro Burnier Fe y Justicia

CDFDMB - Centro de Derechos Humanos Dom Máximo Bienes.

Centro Pastoral para Migrantes

CIMI - Consejo Indigenista Misionero - MT

GEPEA - UFMT - Grupo investigador en educación ambiental, comunicación y arte

GEASUR - UNIRIO - Grupo de estudios en educación ambiental el Sur

GPSE - Grupo de investigación movimientos sociales y educación

Instituto Caracol

Hermanas Catequesis Franciscanas - Provincia Santa Teresa del Niño Jesús

MST - Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra

Movimiento 13 de Octubre

REMTEA - Red Matogrosense de educación ambiental.

REAJA - Red internacional de investigadores en educación ambiental y justicia climática

Sociedad Fe y Vida

Para leer todos los artículos del autor, pincha aquí:

Em novembro, entidades avisaram sobre tragédia anunciada: "Se algo acontecer, todos sabiam". Nove pessoas foram mortas na cidade em 2017. A cada cinco dias, uma pessoa morre em conflitos agrários. #AssassinatoColnizahttps://t.co/oF2B0gxW7b — Brasil de Fato (@Brasil_de_Fato) 6 de enero de 2019