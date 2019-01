Rich Raho: "Si los obispos de EEUU hacen lo que dice el Papa, la crisis de abusos disminuirá"

(Cameron Doody).- Rich Raho, capellán de St. Patrick High School en Chicago, se ha ganado fama de ser uno de los tuiteros católicos más perspicaces de los Estados Unidos. El ex-asociado pastoral durante seis años en la parroquia de St. Barnabas y también posgrado en teología analiza en esta entrevista con RD los retos de la Iglesia estadounidense en medio de la crisis de pederastia, que ha venido a ser, a su juicio, nada más y nada menos que una verdadera "crisis de credibilidad".

¿Qué cree usted que saldrá del retiro de los obispos de EEUU?

Creo que los obispos dejarán el retiro con un renovado sentido de propósito, pero también con un mandato particular del Papa. Francisco esencialmente les está diciendo que regresen al mensaje de Cristo en el Evangelio. Si realmente se hace eso, la crisis en cuestión disminuirá. Hasta que no se haga, la crisis va a persistir, y tal vez empeore: la crisis de credibilidad entre los obispos es lo que está verdaderamente en juego.

¿Están los obispos de Estados Unidos y el Vaticano remando en la misma dirección en la prevención de los abusos?

Como vimos en la reunión de noviembre en Baltimore, los obispos de EE.UU. y el Vaticano no están tirando en la misma dirección. De hecho, Francisco quería que los obispos cancelaran su reunión de noviembre y se fueran de retiro. El Vaticano frenó sus propuestas porque fueron recibidas en Roma en el último momento. Creo que lo que el Papa está diciendo es que la crisis de abusos es un problema universal, no solo confinado a los Estados Unidos. Con un poco de suerte, propuestas concretas surgirán de la cumbre de febrero en Roma.

¿Están los obispos de Estados Unidos firmemente detrás del Papa Francisco, tanto en la lucha contra los abusos sexuales como en las preocupaciones más amplias de su pontificado?

Hay una división entre los obispos de Estados Unidos con respecto a este pontificado. Hemos visto resistencia a Francisco desde su elección. Algunos obispos han sido los precursores de esa resistencia, como también lo han hecho algunas redes de medios católicos y blogs. El pueblo de Dios ama a Francisco, pero constantemente se alimenta de información sospechosa. Vimos que esto llegó a un punto crítico cuando salió el expediente de Viganò.

After bombshell @AP exclusive, the Bishops now face a two-fold crisis of credibility: 1) Their abysmal record on abuse 2) The US Cardinal at the helm was not forthcoming regarding the reason for Vatican “blocking” abuse proposals, even calling the decision “quizzical” #Mundelein pic.twitter.com/HkLePUVUst