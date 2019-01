El Opus Dei indemnizó con un millón de dólares a una mujer abusada por un cura de la Obra

(Jesús Bastante/Agencias).- El vicario general del Opus dei en Estados Unidos, Thomas Bohlin, admitió esta semana que la Obra indemnizó en 2005 con casi un millón de dólares (977.000) a una mujer que había denunciado a un destacado clérigo de esta organización por "conducta sexual inapropiada".

"Todo el acoso y el abuso son abominables. Soy consciente de todo lo que la Iglesia está sufriendo, y lamento que nosotros, en el Opus Dei, hayamos contribuido al sufrimiento", señaló Bohlin.

La información, adelantada por The Washington Post, fue confirmada por el Opus, y se remonta a 2002, cuando se recibió una queja por la conducta sexual del padre Joh McCloskey, un sacerdote muy conocido en Washington.

La mujer, que estaba recibiendo asesoramiento en el Centro de Información Católica de la Obra en la capital de EEUU, por sus problemas matrimoniales y una depresión. Entonces, según el relato de la víctima, McCloskey la buscó a tientas varias veces.

La mujer se sintió culpable y avergonzada, y llegó a confesarse con el propio clérigo, por "malinterpretar la interacción". McCloskey la escuchó y la absolvió.

Imma peein meself Thomas Bohlin said McCloskey’s actions at the Center were “deeply painful for the woman, and we are very sorry for all she suffered.”



Bohlin’s statement, https://t.co/xUjPFXBe54