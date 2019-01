Un sacerdote boliviano, apuñalado por las limosnas de la parroquia

Don Adam Bravo Mendoza, sacerdote diocesano de 78 años, párroco de La Santa Cruz, de la ciudad de Trinidad, en el Vicariato Apostólico del Beni en Bolivia, fue apuñalado por los ladrones que intentaron robar las limosnas recogidas durante la misa del domingo, de acuerdo la información enviada a la Agencia Fides.

"El cura fue herido con un cuchillo por tres personas que entraron en la parroquia de la Santa Cruz después de romper el cristal de la puerta principal, para robarle el dinero", dijo el comandante del grupo de apoyo de la policía civil (GACIP), Dixson Escalante.

Don Bravo fue herido en el abdomen con un cuchillo por uno de los asaltantes en la noche del domingo 6 de enero y fue llevado al hospital "Obrero" del Fondo de Salud de Trinidad, donde fue intervenido quirúrgicamente. El Obispo del Vicariato de Beni, Mons. Julio María Elías, OFM, después de haber ido a visitarlo, dijo que la operación fue un éxito y pidió oraciones para la recuperación rápida de "padre Tory" como lo llaman los fieles.

"Gracias a Dios la operación fue un éxito, no hubo daño intestinal grave, parece que no ha sido tocado. Definitivamente será una recuperación rápida en relación con la agresión que ha sufrido. Pedimos oraciones por su salud para que pronto pueda regresar a su parroquia", dijo el obispo en un mensaje a través de redes sociales.

La policía ha capturado un presunto delincuente, pero aquellos que han herido el cura han huido. Parece que el tercer miembro del grupo sea una mujer.

(RD/Fides)

