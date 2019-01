Cáritas Brasil lanza la Campaña #EuMigrante: la migración es un derecho humano

(Agencia Fides).- Cáritas Brasil, en colaboración con un grupo de distintas organizaciones, lanzó la campaña #EuMigrante basada en el principio de que la migración es un derecho humano. "La migración se refiere a la movilidad de las personas, es decir, el hecho de cambiar de hogar, de ciudad, de estado o de país.

Este proceso se ha producido desde el principio de la historia humana. Todos tenemos cerca la realidad migratoria, incluso en nuestras familias. Algunos emigran por elección, otros se ven obligados a hacerlo", explica el proyecto difundido por la Conferencia Episcopal de Brasil, y recibido por Fides.

La campaña quiere llamar la atención sobre la realidad y el drama que experimentan los migrantes, en concreto los emigrantes venezolanos que llegan a Brasil, proponiendo iniciativas destinadas a encontrar formas concretas de ayudarlos en su proceso de integración, como pide el Papa Francisco.

La iniciativa forma parte del programa Pana, promovido por la Iglesia de Brasil, puesto en marcha a través de Cáritas Brasil, con el apoyo de Cáritas Suiza, el Departamento de Estado de EE.UU y Signis Brasil.

El objetivo es movilizar recursos humanos y materiales dirigidos, especialmente, a la crisis humanitaria en curso en la frontera entre Brasil y Venezuela.

La campaña consta de tres fases: sensibilización, movilización e integración.

Durante los primeros seis meses de 2019 se alentarán diversas iniciativas para hacer visible la situación migratoria en Brasil a través de la acción del Proyecto Pana.

El proyecto Pana desea promover en un año la integración de 3.500 personas, 1.224 son migrantes venezolanos en siete capitales brasileñas: Boa Vista, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Porto Velho, Recife y São Paulo. En este proceso ya se han integrado 612 personas.

Un punto de referencia para las iniciativas son las "Cámaras de Derechos", espacios donde se llevan a cabo las acciones del programa Pana. Las casas son ambientes acogedores y garantizan los derechos de los migrantes.

Un equipo multidisciplinar compuesto por trabajadores sociales, abogados, educadores y psicólogos, asiste y acompaña a los migrantes. En el sitio web de la Campaña eumigrante.org, explican las distintas formas de colaborar en esta iniciativa.

