Miguel Díaz: "El Papa le está diciendo a Trump: 'Haz al prójimo grande de nuevo'"

(Cameron Doody).- "Haced América grande: Poned primero al prójimo de nuevo". Para el ex-embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Miguel Díaz, este fue el núcleo del mensaje del Papa a los estadounidenses en su discurso la semana pasada al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano. Una alocución en la que Francisco cargó contra la "inquietante y creciente tendencia alrededor del mundo del narcisismo político" encapsulada en el "eslogan equivocado" 'Haced América grande de nuevo".

Escribiendo en las páginas electrónicas de America, el web jesuita, Díaz afirma que, con su discurso a los embajadores, el Papa Francisco "reclamó su sitio no solo como el pastor universal de los católicos sino también como jefe de estado y diplomático internacional" por lo que él mismo calificó como su preocupación "por toda la familia humana y sus necesidades, incluso en el ámbito material y social".

Pero para el profesor que fuera embajador de los EEUU ante la Santa Sede entre 2009 y 2012, fue cuando el Papa invitó a los políticos a construir "un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida" que sus palabras tuvieron una resonancia especial para los estadounidenses. "Es difícil para los americanos pasar por alto las implicaciones" que llevan las palabras del Papa, "especialmente cuando la actual administración ha abandonado a organismos diplomáticos internacionales, debilitado la confianza de nuestros aliados, socavado nuestra participación en las relaciones internacionales y se ha retirado de iniciativas internacionales" como el Acuerdo de París sobre el cambio climático", escribe Díaz.

"Tal y como advierte el discurso del Papa Francisco", prosigue Díaz, "el mundo necesita abandonar sus ideologías narcisistas que ponen a una nación por encima de otra, para abrazar a su vez la realidad de la interdependencia global que afirma nuestro origen común, nuestra historia común y nuestro destino común".

Todo un recado estos sentimientos de Francisco a Trump, según el ex-diplomático, y una invitación a que el actual presidente estadounidense siga su ejemplo de abogar por una política del "cuidado a los más vulnerables" nacido de su opción preferencial teológica por los pobres.

En fin, para el ex-embajador norteamericano el pontífice está diciendo a Trump que adopte el lema "Poned al prójimo primero de nuevo" en vez de su polémico "Haced América grande de nuevo". Que el mandatario rechace el fomento de una cultura "que se alimenta de miedo y cultiva la indiferencia humano", y que opte a su vez "por una interdependencia global y cuidado por las naciones y personas más necesitadas". Y en esta llamada, precisamente, que Francisco refleja "no solo lo mejor que pueden ofrecer la teoría y praxis diplomáticas, sino también lo mejor que puede ofrecer la religión por la curación y la preservación de nuestro destino común".

⁦@Pontifex⁩ calls upon Americans to denounce a cultural climate marked by “new centrifugal tendencies and the temptation to erect new curtains” that prevent just human encounters. Read ⁦@profmigueldiaz⁩ ⁦@americamag⁩: Love our Neighbors! https://t.co/YX5awIQ2GM