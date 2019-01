Iglesia pide "autocrítica" de todos los mexicanos para acabar con corrupción, que supone la "destrucción humana"

La sociedad mexicana debe hacer "autocrítica", sea cual sea su clase social, para acabar con la corrupción que impacta negativamente en el país, señaló hoy la Iglesia católica.

"Hacemos un llamado a la autocrítica en todas las esferas sociales, en la política, en las empresas, en la Iglesia misma y entre los ciudadanos para dar una batalla en contra de la corrupción", apuntó hoy la Arquidiócesis de México.

En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia instó a trabajar "con la seguridad" de que se está luchando para "alcanzar un objetivo".

"Tan sencillo como decir no. Tan complejo como tener la voluntad de decirlo. Ahí radica la diferencia entre cometer o no un acto simple de corrupción. Y a partir de ahí, los límites para este cáncer no existen", destacó el texto.

De esta manera, instaron a luchar contra la corrupción más allá de las palabras y las "críticas de sobremesa".

Recordó que el papa Francisco ha asegurado en varias ocasiones no tenerle miedo al pecado, pero sí a la corrupción.

En México, continuó el editorial, se vive un momento "determinante" para poner "un alto a este mal" que tantos "dolores de cabeza" ocasiona a la nación.

"Ahí están las imágenes de jóvenes asaltantes, sicarios, que desde pequeños han olvidado la gracia de amar, de respetar y valorar el sentido de la vida", lamentó la Iglesia.

Finalmente, remarcó que no basta con "simulaciones" en esta lucha contra la corrupción, pues al final esta supone la "destrucción humana".

En otro mensaje, la Conferencia de Episcopado Mexicano (CEM) expresó sus condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión del oleoducto ocurrida Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo, que ha dejado hasta el momento 79 muertos y 66 heridos, algunos de ellos en situación crítica.

RD/Agencias

MÉXICO CORRUPCIÓN - Iglesia pide "autocrítica" de todos los mexicanos para acabar con corrupción https://t.co/yfv8T1JFu7 — Noticias Puntual (@NoticiasPuntual) 21 de enero de 2019