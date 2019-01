Los obispos estadounidenses piden a Trump "poner fin al cierre" de la Administración

(J. B./Vatican News).- Los obispos estadounidenses han instado al presidente, Donald Trump, y a los legisladores, que "pongan fin al cierre" de la Administración, que ya cumple un mes, y alcancen "una solución legislativa permanente" al drama de los 'dreamers'.

En un comunicado, firmado por el cardenal Di Nardo, el Episcopado USA reclama a los líderes políticos "unirse para asegurar que se alcance una solución bipartidista que reconozca la lucha económica que muchas familias están enfrentando, incluyendo aquellas que dependen de trabajadores federales y aquellas que reciben asistencia de programas de nutrición críticos y vivienda".

La declaración de los obispos estadounidenses llega después de la oferta hecha por el presidente Trump a los demócratas de extender por tres años la protección a los inmigrantes indocumentados amparados bajo los programas conocidos como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) ) y TPS (Estatus de Protección Temporal) a cambio de obtener el presupuesto para construir el muro fronterizo con México.

En este sentido, la nota episcopal subraya la importancia de "proporcionar alivio legislativo" a estas personas, aunque matizan que "a propuesta del Presidente sólo proporcionaría un alivio temporal, dejando a muchos en un estado de vulnerabilidad continuo". Por ello, reclaman que "una solución legislativa" para este colectivo, "y para todos los 'dreamers', es vital".

