Maradiaga: "En Honduras no hay diálogo, sólo intereses de grupos que piensan cómo perpetuarse en el poder"

(J. B./Agencias).- "En Honduras no hay comprensión, no hay diálogo, no hay amor, sólo hay intereses de personas y de grupos que piensan en cómo perpetuarse en el poder sin buscar el bien común". El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga lamentó la deshumanización de la sociedad hondureña.

Durante la Eucaristía que ofició en la catedral de Tegucigalpa, el purpurado instó a los hondureños a "abrir caminos nuevos hacia una cultura del encuentro con Dios", que "dé sabor a nuestra sociedad".

"Estamos viviendo en Honduras tristemente en tinajas vacías, los principales problemas de nuestro país no es pensar en unas elecciones que van a venir dentro de tres años (en 2021) y pareciera que es el único problema hoy en día", subrayó Maradiaga.

Hablando del Evangelio del domingo, que relata las bodas de Caná, Maradiaga apuntó que Honduras "no puede seguir de tinajas vacías", asegurando que "Dios necesita de nuestra colaboración para transformarnos y transformar nuestro mundo, para ofrecerle a todos el vino del amor, la alegría, para que el mundo se humanice y para que la fiesta del amor y la alegría sea posible para todos".

Al tiempo, el purpurado apuntó que es "triste ver cómo nos estamos deshumanizando" y lamentó las masacres que se registran en Honduras cada semana. "Esas masacres que se contemplan semana tras semana no es signo de una sociedad humanizada, sino que se pierde el don de la humanidad, por consiguiente, tenemos que reaccionar", enfatizó.

Para Maradiaga, es importante que cada persona haga "un cambio personal" y ello, dijo, solo se puede lograr con la ayuda de Jesucristo a través de la alegría del evangelio. "¿Qué necesitamos cambiar en nuestras vidas para pasar de una vida insípida a una vida llena de sentido?", se preguntó.