Cardenal DiNardo: "La sociedad necesita artesanos de la paz"

(Vatican News).- El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo de Galveston-Houston, ha emitido la siguiente declaración en relación con la celebración del Día de Martin Luther King Jr. el 21 de enero.

Declaración completa del Cardenal DiNardo:

"Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan 'artesanos de la paz' que puedan ser mensajeros y auténticos testigos de Dios Padre, que quiera el bien y la felicidad de la familia humana".

Las palabras del Papa Francisco, pronunciadas en su discurso de la Jornada Mundial de la Paz de 2019, nos recuerdan cómo el Dr. Martin Luther King, Jr. fue un artesano de la paz.

El Dr. King fue un mensajero y un verdadero testigo del poder del Evangelio vivido en acción a través de la vida pública. Este año, al conmemorar una vez más el aniversario de su vida y reflexionar sobre el 51º aniversario de su muerte, estamos agradecidos por el camino forjado por el Dr. King y los innumerables otros que trabajaron incansablemente y sufrieron mucho en la lucha por la igualdad y la justicia racial.

Como nación y como sociedad, nos enfrentamos a grandes desafíos, así como a enormes oportunidades por delante.

El pasado mes de noviembre, todo el cuerpo de obispos católicos aprobó Open Wide Our Hearts: El Llamado Perdurable al Amor. Una Carta Pastoral contra el Racismo.

La meta de la carta es volver a nombrar y llamar la atención sobre una gran aflicción y maldad que persiste en esta nación, y ofrecer una respuesta cristiana llena de esperanza a esta enfermedad perenne.

El racismo es una herida nacional de la que luchamos continuamente para sanar. Como escribimos en la carta pastoral, "el racismo sólo puede terminar si nos enfrentamos a las políticas y barreras institucionales que perpetúan y preservan la desigualdad, económica y social, que todavía vemos a nuestro alrededor".

Hoy, recordando cómo el Dr. King se enfrentó con las políticas y las barreras institucionales de su tiempo, muchas de las cuales persisten hoy, renovamos nuestro compromiso de luchar por el fin del racismo en la Iglesia y en los Estados Unidos.

Nos comprometemos a construir una cultura de la vida, donde todas las personas sean valoradas por su dignidad intrínseca como hijas e hijos de Dios. Animamos a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a que estudien la carta pastoral, y a que estudien y reflexionen sobre el testimonio del Dr. King contra los efectos destructivos del racismo, la pobreza y la guerra continua.

Hacemos un llamado a todos para que abracen nuestra continua necesidad de sanación en todas las áreas de nuestras vidas donde estamos heridos, pero particularmente donde nuestros corazones no están verdaderamente abiertos a la idea y a la verdad de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.

Como dijo el Dr. King: "Las tinieblas no pueden expulsar a las tinieblas; sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; sólo el amor puede hacer eso. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer juntos como tontos".

