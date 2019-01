Francisco llega a Panamá como "portador de esperanza y de paz"

(J. B./Agencias).- A las 22,15, el Papa Francisco aterrizaba en el aeropuerto de Tocumen, ante una gran expectación. El "portador de esperanza, portador de paz", como le recibió la multitud, bajó las escaleras con cuidado, a punto de perder el solideo por el viento.

Al pie del avión le esperaban el presidente Juan Carlos Varela y todos los obispos del país, con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y el cardenal José Luis Lacunza, a la cabeza.

Tres niños ataviados con trajes típicos del país entregaron al Papa flores y regalos, robando la primera sonrisa al Pontífice en tierras centroamericanas. Ya no paró de hacerlo durante toda la ceremonia. Se veía a un Bergoglio feliz, sin apenas muestras del cansancio propio de un viaje de casi diez mil kilómetros.

EN VIVO | Juan Carlos Varela y Lorena Castillo caminan junto al sumo pontífice Francisco tras su llegada a Panamá. #JMJ2019 pic.twitter.com/2K8c73nSOi — Nex Noticias (@nexnoticias) 23 de enero de 2019





"¡Bienvenido Papa Francisco! Panamá te recibe con alegría" rezaba un imponente cartel en el aeropuerto. Una muestra de la música tradicional panameña, interpretada por la banda del ejército, amenizó la espera mientras Bergoglio y la comitiva papal saludaba a las autoridades civiles y militares de Panamá.

Varela y su esposa conversaban animados y sonrientes mientras recorrían la alfombra roja que separaba el avión del estrado en el que se llevó a cabo la ceremonia de apertura, donde se interpretaron los himnos panameño y vaticano, así como un recorrido por el folclore de este pequeño y hermoso país.

Hoy no habrá ningún acto oficial, más allá de las 'sorpresas' que los jóvenes tengan preparadas para el Papa a las puertas de la Nunciatura, adonde Bergoglio se dirigió después del protocolo, que esta vez no fue tan rígido como en otras ocasiones. Y lo hizo no en un vehículo blindado, sino en un Hyundai negro.

Pero... en lugar de subir al auto, Francisco se saltó al protocolo y se dirigió a la multitud que lo llamaba. Y allí repartió besos, bendiciones, abrazos y sonrisas. Los fieles correspondieron con un calor y una alegría que hacen prever un viaje mucho más plácido que el último que le llevó al Nuevo Continente (Chile y Perú).

El papa Francisco bendijo a dos niños que estaban en medio de la multitud que lo recibió en el Aeropuerto de Tocumen #JMJ2019 #FranciscoEnPanamá #TuCanalJMJ pic.twitter.com/NsrfPGZx3l — TVN Noticias (@tvnnoticias) 23 de enero de 2019





Jóvenes en Panamá piden que para 2030 los edificios de la Iglesia sean de energía renovable

Mientras tanto, "Conversión Ecológica en Acción" es el título que lleva el manifiesto escrito de los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019, en la búsqueda del cuidado de la Casa Común. Este fue el tema principal de la conferencia "Ecología y JMJ" desarrollada en el Centro Internacional de Prensa, Atlapa, en Panamá.

El documento, cuya elaboración finalizó el 19 de enero, hace énfasis en las ideas que el Papa Francisco plantea sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y que está contenida en la encíclica Laudato si'.

La "Conversión Ecológica en Acción" evidencia el resultado del III Congreso Internacional sobre la Salvaguarda de la Creación, realizado en Panamá con sede en la Universidad Católica Santa María La Antigua, cuyos antecedentes tienen su origen en las JMJ de Río de Janeiro y de Cracovia.





Para monseñor Claudio Giuliodori, asistente eclesiástico de la Universidad Católica Sagrado Corazón de Milán (Italia), este documento reúne importantes discusiones sobre el medio ambiente, especialmente el llamado que se hace a la comunidad internacional ya que los jóvenes son los que están pagando y pagarán las consecuencias del cambio climático.

Además recalcó que "los más pobres pagan el precio más alto", lo que es una razón más para desarrollar dichos congresos y promulgar los manifiestos.

Según el joven argentino Thomas Insúa, director del Movimiento Católico Mundial por el Cambio Climático, se espera que para 2030, el 100% de los edificios de la Iglesia católica sean de energía renovable, que ésta sea ecológicamente responsable y que las acciones de los gobernantes giren en torno al cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Finalmente en el manifiesto se establecen unos compromisos y demandas que giran en torno a la responsabilidad personal y a las obligaciones políticas de los países, lo que para Eugene Tcheugoue, perteneciente al Dicasterio para los Laicos, la Vida y la Familia de Camerún, deben derivarse en acciones de la Iglesia para el cuidado de la Creación como algo crucial de la fe.

La Copa JMJ de fútbol, una razón más para unir a los peregrinos





Por otro lado, la Copa JMJ 2019 de fútbol arrancó hoy miércoles en tres canchas de Costa del Este con la participación de 512 peregrinos, divididos en 64 equipos.

"La Copa JMJ de fútbol es la parte deportiva del encuentro de jóvenes y la misma se da para unir los lazos de amistad de los peregrinos a través del deporte", señaló la coordinadora del torneo, Nora de Bertello, en conferencia de prensa en el centro internacional de prensa de la JMJ.

La coordinadora adelantó que hay representantes, hombres y mujeres, de muchos países, entre esos de Suramérica, Europa, Asia y África. Bertello informó de que el torneo se extenderá hasta las 22h del jueves y que habrá un torneo masculino y femenino.

"Al principio del proyecto se tuvo la idea de que participen 512 peregrinos divididos en 64 equipos, pero hasta el día de hoy nos han llegado 2.000 inscripciones. Para los que no puedan jugar en los equipos se tendrán canchas, balones y árbitros extras", señaló.

Los ganadores de ambas ramas del campeonato se alzarán con un trofeo de campeón, agregó la organizadora. Los partidos serán simultáneos en las canchas sintética de Sport Center (cancha principal), Gol de Oro y Soccer Time, todas ubicadas en Costa del Este, en las periferias de la capital panameña.

Sobre los equipos, Bertello señaló que peregrinos de Costa Rica, Argentina y México inscribieron a sus equipos y los demás serán combinados, "porque lo importante no es competir, sino compartir". "El torneo no tiene un fin de poner a competir a las diferentes naciones, sino que los jóvenes puedan compartir de manera sana, conocerse mejor y trabajar en equipo", manifestó.

La Copa JMJ de fútbol, una razón más para unir a los peregrinos https://t.co/Vrmc3gRTHm pic.twitter.com/CalJ2568hh — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) 23 de enero de 2019