Rafael Luciani: "La Iglesia tiene que cambiar el modelo parroquial centrado solamente en lo litúrgico"

(RD/Vatican News).- Hoy se cumplen 60 años del anuncio, por parte del Papa Juan XXIII, del Concilio Vaticano II bajo el objetivo de renovar la vida de la Iglesia y adaptar la disciplina de la eclesiástica a las condiciones de la época. También se trata de una fecha muy importante "porque es la que inspira y mueve el proceso de la reforma que el Papa Francisco está llevando adelante", tal y como ha declarado el teólogo Rafael Luciani, profesor en el Boston College y la Universidad Católica "Andrés Bello" en Caracas.

Concilio Vaticano II: una apertura de la Iglesia al mundo

Según explica Rafael Luciani para Vatican News, el Concilio Vaticano II tiene el gran mérito de haber hecho "un giro" de una Iglesia occidental y romanizada, bajo un modelo centralizado, hacia una Iglesia mundial, que significa una Iglesia donde la interculturalidad, la diversidad de los pueblos que la integran y la diversidad de las maneras de vivir el cristianismo, tienen que ser integradas, y esto - puntualiza - "representa el mayor reto de la recepción del Concilio".

Y en esta recepción del Concilio, el Papa Francisco desde su primer año de Pontificado, "ha promovido como punto central la Eclesiología del Pueblo de Dios, la cual llama a que todos los bautizados, con todos nuestros rostros y con toda nuestra diversidad cultural, tenemos parte en esta construcción de una Iglesia en conjunto" asegura el teólogo venezolano.

El Concilio: la gran resistencia que ha encontrado Francisco

Luciani además señala que "no se trata de obedecer a ciegas a alguien que me dice lo que debo de hacer" sino que el Concilio me constituye como parte de una comunidad y son igual de responsables "los laicos, los obispos y el Papa" en este caminar juntos.

Es por ello que el Concilio "es la gran resistencia que ha encontrado Francisco" y la cual sigue siendo un reto - dice Luciani - porque "implica un modelo de Iglesia que no se cambia de un día para otro, pero que si no lo hacemos juntos no lo vamos a ver realizado en un tiempo cercano".

Un día como hoy en 1959 Juan XXIII ha iniciado una gran revolución en la Iglesia: anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico: El Vaticano II

Recepción del Concilio en América Latina

En América Latina se recibe el Concilio muy especialmente a través de la Constitución Pastoral Gaudium et spes, que implica "un compromiso profundo de la Iglesia con el mundo, una apertura, una acogida y un discernimiento de lo que se vive en el mundo" explica Luciani y pone de ejemplos los 50 años de Medellín (celebrados el año pasado) y la celebración de este año por los 40 años de Puebla.

"En Medellín se nos dice que la Iglesia está llamada a auscultar las actitudes de los jóvenes porque ellos son manifestación de los signos de los tiempos"; una expresión hermosa - dice Luciani - para decir lo que hoy Francisco tanto insiste: "la escucha a los jóvenes". Y diez años después de Medellín, en Puebla, "no sólo se ratifica la opción preferencial por los pobres sino que el documento habla de esa opción preferencial por los jóvenes y los términos que utiliza es una escucha nuevamente - o sea Iglesia en clave sinodal -, incorporación de los jóvenes y formación".

Opción preferencial por "los pobres" a la luz de "los jóvenes"

Y en esa opción preferencial por los jóvenes, dice Luciani, también entra el compromiso social, político y de integración en las comunidades locales que tiene un joven "y que no debe limitarse solamente a un movimiento juvenil dentro de la parroquia".

Ejemplo de ello fue "Acción Católica" y los "Movimientos de Jóvenes en las universidades" que dieron pie a formación de comunidades de base y a la llamada Teología de la Liberación, así como a la existencia de una juventud "que luego se ha convertido en líderes políticos que influenciaron a todo el continente en la transformación social".

De manera que este reto por la "opción preferencial por los pobres" hoy en día - concluye Luciani - "tiene que ser pensado a la luz de los jóvenes, pero más allá de los movimientos parroquiales locales, tiene que ser pensado en función de la sociedad y de los cambios políticos".

La Iglesia debe cambiar su modelo parroquial exclusivamente litúrgico

Hablando a cerca de qué puede hacer la Iglesia ante las problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes de hoy a nivel mundial, Rafael Luciani asegura que, antes que "hacer programas", la Iglesia tiene que "cambiar el modelo parroquial y la estructura centrada solamente en lo litúrgico y sacramental".

"El joven cuando llega a la comunidad local no puede ser que lo único que se le ofrezca es como una especie de menú, a qué grupo pertenece o a cuántas misas asistir" asegura el profesor del Boston College, si no que tiene que encontrar en la comunidad "una identidad" y la comunidad debe ser para ese joven "un lugar desde donde pueda incorporarse y trabajar por la sociedad".

Y el cambio de este modelo es lo que el Papa Francisco llama "conversión pastoral", finaliza Luciani: "recordemos que Francisco siempre ha dicho, desde la Evangelii Gaudium inspirada en Aparecida, que debemos pasar de una 'pastoral de conservación', o sea una pastoral que se limita a la parroquia, a los litúrgico y a lo sacramental, a una 'conversión pastoral', o sea, reformar las estructuras para que podamos realmente incorporar y hacer a los jóvenes participes y no solamente observadores desde afuera de la Iglesia".