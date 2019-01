Francisco, a los jóvenes presos: "Dios no mira un rótulo ni una condena, mira hijos"

(Jesús Bastante).- "Dios no mira un rótulo ni una condena, sino que mira hijos". Un Papa Francisco muy emocionado, al borde de las lágrimas, escuchaba a Luis. Uno de los 192 jóvenes reclusos en el centro de menores de Las Garzas, que visitó en su primera visita de este viernes, y a los que mandó un mensaje (y, por extensión, a toda la sociedad panameña), de que es posible la reconciliación. Luis quiere ser chef, y a buen seguro que lo logrará.

"Que nadie os diga nunca: no vais a poder", insistió el Papa, frente a la dinámica de las murmuraciones que, ahora como en tiempos de Jesús, daban fariseos y escriban. "Recibe a los pecadores y come con ellos". "Estaban bastante escandalizados y molestos por el comportamiento de Jesús". "Todos somos pecadores, todos, y a todos nos recibe Jesús con cariño. Si alguno no se siente pecador, sepan que Jesús no les va a recibir, se pierden lo peor", improvisó el pontífice.





Y es que, como el mismo Papa, "Jesús no tiene miedo de acercarse a aquellos que, por un sinfín de razones, cargaban sobre sus espaldas con el odio social como eran los publicanos -recordemos que los publicanos se enriquecían en base a saquear a su mismo pueblo; ellos provocaban mucha pero mucha indignación- o con el peso de sus culpas, errores o equivocaciones como los así llamados pecadores". ¿Por qué? Porque "sabe que en el cielo hay más fiesta por un solo pecador convertido que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión".

Frente a los murmuradores, añadió el Papa, "Jesús se acerca, se compromete, pone en juego su reputación e invita siempre a mirar un horizonte capaz de hacer nueva la vida y la historia". Son "dos miradas bien diferentes que se contraponen". "Todos, todos, tenemos un horizonte", volvió a improvisar. "Si alguno decís que no, abrid la ventana del corazón, y lo vas a encontrar".

Uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, "la mirada de la murmuración y el chisme", que "no es de aquella época, es de hoy", de los que murmuran "entre dientes al principio y con gritos al final", los que "no aceptan y rechazan esta opción de estar cerca y ofrecer nuevas oportunidades". "Esta gente condena de una vez para siempre, y se olvidan que, a los ojos de Dios, ellos están descalificados, y necesitan de amor y comprensión"

"Con la vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estigmatizan no solo el pasado sino también el presente y el futuro de las personas. Rótulos que, en definitiva, lo único que logran es dividir: acá están los buenos y allá están los malos; acá los justos y allá los pecadores". La vieja dinámica de la cultura del descarte y la exclusión. "Es la cultura del adjetivo: nos encanta adjetivar a la gente, descalificar, en lugar de ir al nombre de la persona, de sus ilusiones... a los chismosos no les interesa".





"Esta actitud -añadió Francisco- contamina todo porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando, separando o aislando se resolverán mágicamente todos los problemas". Y cuando "una sociedad o comunidad permite eso, y lo único que hace es cuchichear y murmurar, entra en un círculo vicioso de divisiones, reproches y condenas", que, normalmente, "el hilo se corta por la parte más fina: la de los más débiles e indefensos, que son los que más sufren".

"Qué dolor genera ver cuando una sociedad concentra sus energías más en murmurar e indignarse que en luchar y luchar para crear oportunidades y transformación", lamentó el Papa. Frente a ello, la mirada del Evangelio, "que nace del corazón de Dios". "Dios te llama, te pide venir, y si no llegas te sale a buscar".

Una mirada que demuestra cómo "el Señor quiere hacer fiesta cuando ve a sus hijos que retornan a casa". El amor que "no tiene tiempo para murmurar, sino que busca romper el círculo de la crítica superflua e indiferente, neutra e imparcial y asume la complejidad de la vida y de cada situación".

Un amor que, añadió, "inaugura una dinámica capaz de ofrecer caminos y oportunidades de integración y transformación, de sanación y de perdón, caminos de salvación". Por ello, comiendo con publicanos y pecadores, "Jesús rompe la lógica que separa, excluye, aísla y divide falsamente entre "buenos y malos". Y no lo hace por decreto o con buenas intenciones", sino "creando vínculos capaces de posibilitar nuevos procesos; apostando y celebrando cada paso posible".

Uno de los jóvenes que se encuentra en el Centro de Cumplimiento de Menores habla de su testimonio de vida durante la visita del Papa Francisco. #JMJenSertv pic.twitter.com/8OzPw9paeR — Sertv Noticias (@SertvNoticias) 25 de enero de 2019





Porque "el que nació publicano tiene que morir publicano; esto no es verdad", señaló. Hay que romper con la murmuración que "taladra los sueños", ese "cuchicheo interior" de los que creen que no pueden cambiar. Y no es así.

"Cada uno de nosotros es mucho más que sus rótulos", proclamó Bergoglio. "Hay veces que la murmuración parece ganar, pero no la crean, no la escuchen. Busquen y escuchen las voces que impulsan a mirar hacia delante y no las que los tiran abajo". Porque, la gran verdad, subrayó el Papa, es "esta mirada de Dios que nos dice: vos sos parte de mi familia y no puedo dejarte a la intemperie, no puedo perderte en el camino, estoy aquí contigo".

¿Aquí? "Sí, aquí. Es haber sentido como lo compartiste vos, Luis, que en aquellos momentos que parecía que todo se había acabado algo te dijo: ¡No! Todo no ha terminado, porque tenés un propósito grande que te permite comprender que el Padre Dios estaba y está con todos nosotros y nos regala personas con las que caminar y ayudarnos a alcanzar nuevas metas", defendió.

"Hermanos: Ustedes son parte de la familia, ustedes tienen mucho para compartir, ayúdennos a saber cuál es la mejor manera para estar y acompañar el proceso de transformación que, como familia, todos necesitamos", pidió el Papa a los reclusos, recordando que, pese a todo, "una sociedad se enferma cuando no es capaz de hacer fiesta por la transformación de sus hijos, una comunidad se enferma cuando vive de la murmuración aplastante, condenatoria e insensible".

Frente a ello, "una sociedad es fecunda cuando logra generar dinámicas capaces de incluir e integrar, de hacerse cargo y luchar para crear oportunidades y alternativas que den nuevas posibilidades a sus hijos, cuando se ocupa en crear futuro con comunidad, educación y trabajo".

Un joven privado de libertad se dirige al Papa Francisco que visita el Centro de Cumplimiento de Menores en Pacora. Le manifiesta que su sueño es ser chef.@criticaenlinea@jmj_espic.twitter.com/dN6ub0SRd5 — Radio Reforma Se Oye (@reformaseoye) 25 de enero de 2019





Homilía durante la Liturgia Penitencial con jóvenes reclusos

Centro de cumplimiento de menores en Pacora

Viernes, 25 de enero de 2019

«Este recibe a los pecadores y come con ellos» acabamos de escuchar al inicio del evangelio (Lc 15,2). Es lo que murmuraban algunos fariseos y escribas bastante escandalizados y molestos con el comportamiento de Jesús.

Con esa expresión pretendían descalificarlo y desvalorizarlo delante de todos, pero lo único que consiguieron fue señalar una de sus actitudes más comunes y distintiva: «este recibe a los pecadores y come con ellos».

Jesús no tiene miedo de acercarse a aquellos que, por un sinfín de razones, cargaban sobre sus espaldas con el odio social como eran los publicanos -recordemos que los publicanos se enriquecían en base a saquear a su mismo pueblo; ellos provocaban mucha pero mucha indignación- o con el peso de sus culpas, errores o equivocaciones como los así llamados pecadores. Lo hace porque sabe que en el cielo hay más fiesta por un solo pecador convertido que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión (cf. Lc 15,7).

Mientras ellos se limitaban tan solo a murmurar o indignarse coartando y cerrando así todo tipo de cambio, conversión e inserción, Jesús se acerca, se compromete, pone en juego su reputación e invita siempre a mirar un horizonte capaz de hacer nueva la vida y la historia. Dos miradas bien diferentes que se contraponen. Una mirada estéril e infecunda -la de la murmuración y el chisme- y otra que invita a la transformación y conversión -la del Señor.

La mirada de la murmuración y el chisme

Muchos no toleran y no les gusta esta opción de Jesús, es más, entre dientes al principio y con gritos al final, manifiestan su disgusto buscando desacreditar su comportamiento y el de todos aquellos que están con él. No aceptan y rechazan esta opción de estar cerca y ofrecer nuevas oportunidades. Con la vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estigmatizan no solo el pasado sino también el presente y el futuro de las personas. Rótulos que, en definitiva, lo único que logran es dividir: acá están los buenos y allá están los malos; acá los justos y allá los pecadores.

Esta actitud contamina todo porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando, separando o aislando se resolverán mágicamente todos los problemas.

Y cuando una sociedad o comunidad se permite esto y lo único que hace es cuchichear y murmurar, entra en un círculo vicioso de divisiones, reproches y condenas; entra en una actitud social de marginación, exclusión y de una confrontación tal que le hace decir irresponsablemente como Caifás: «Conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera» (Jn 11,50). Y normalmente el hilo se corta por la parte más fina: la de los más débiles e indefensos.

Qué dolor genera ver cuando una sociedad concentra sus energías más en murmurar e indignarse que en luchar y luchar para crear oportunidades y transformación.

La mirada de la conversión

En cambio, todo el evangelio está marcado por esta otra mirada que no es nada más y nada menos que la que nace del corazón de Dios. El Señor quiere hacer fiesta cuando ve a sus hijos que retornan a casa (cf. Lc 15,11-32). Así lo testimonió Jesús manifestando hasta el extremo el amor misericordioso del Padre. Un amor que no tiene tiempo para murmurar, sino que busca romper el círculo de la crítica superflua e indiferente, neutra e imparcial y asume la complejidad de la vida y de cada situación; un amor que inaugura una dinámica capaz de ofrecer caminos y oportunidades de integración y transformación, de sanación y de perdón, caminos de salvación. Comiendo con publicanos y pecadores, Jesús rompe la lógica que separa, excluye, aísla y divide falsamente entre "buenos y malos". Y no lo hace por decreto o con buenas intenciones, tampoco con voluntarismos o sentimentalismo, lo hace creando vínculos capaces de posibilitar nuevos procesos; apostando y celebrando cada paso posible.

Así rompe también con otra murmuración nada fácil de detectar y que "taladra los sueños" porque repite como susurro continuo: no vas a poder, no vas a poder. Es el cuchicheo interior que aparece en quien, habiendo llorado su pecado y consciente de su error no cree que pueda cambiar. Es cuando se cree interiormente que el que nació "publicano" tiene que morir "publicano"; y esto no es verdad.

Amigos: Cada uno de nosotros es mucho más que sus rótulos. Así Jesús nos lo enseña e invita a creer. Su mirada nos desafía a pedir y buscar ayuda para transitar los caminos de la superación. Hay veces que la murmuración parece ganar, pero no la crean, no la escuchen. Busquen y escuchen las voces que impulsan a mirar hacia delante y no las que los tiran abajo.

La alegría y la esperanza del cristiano -de todos nosotros, también del Papa- nace de haber experimentado alguna vez esta mirada de Dios que nos dice: vos sos parte de mi familia y no puedo dejarte a la intemperie, no puedo perderte en el camino, estoy aquí contigo. ¿Aquí? Sí, aquí. Es haber sentido como lo compartiste vos, Luis, que en aquellos momentos que parecía que todo se había acabado algo te dijo: ¡No! Todo no ha terminado, porque tenés un propósito grande que te permite comprender que el Padre Dios estaba y está con todos nosotros y nos regala personas con las que caminar y ayudarnos a alcanzar nuevas metas.

Y así Jesús transforma la murmuración en fiesta y nos dice: "¡Alégrense conmigo!".

Hermanos: Ustedes son parte de la familia, ustedes tienen mucho para compartir, ayúdennos a saber cuál es la mejor manera para estar y acompañar el proceso de transformación que, como familia, todos necesitamos.

Una sociedad se enferma cuando no es capaz de hacer fiesta por la transformación de sus hijos, una comunidad se enferma cuando vive de la murmuración aplastante, condenatoria e insensible. Una sociedad es fecunda cuando logra generar dinámicas capaces de incluir e integrar, de hacerse cargo y luchar para crear oportunidades y alternativas que den nuevas posibilidades a sus hijos, cuando se ocupa en crear futuro con comunidad, educación y trabajo. Y si bien puede experimentar la impotencia de no saber el cómo, no se rinde y lo vuelve a intentar. Todos tenemos que ayudarnos para aprender, en comunidad, a encontrar estos caminos. Es una alianza que tenemos que animarnos a realizar: ustedes, chicos, los responsables de la custodia y las autoridades del Centro y del Ministerio, y sus familias, así como los agentes de Pastoral. Todos, peleen y peleen para encontrar y buscar los caminos de inserción y transformación. Eso el Señor lo bendice, sostiene y acompaña.

En breve continuaremos con la celebración penitencial donde todos podremos experimentar la mirada del Señor, que no mira un rótulo ni una condena, sino que mira hijos. Mirada de Dios que desmiente las descalificaciones y nos da la fuerza para crear esas alianzas necesarias que nos ayudan a todos a desmentir las murmuraciones, alianzas fraternas que permiten que nuestras vidas sean siempre una invitación a la alegría de la salvación.