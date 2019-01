Carlos Castillo Mattasoglio, nuevo arzobispo de Lima: "Vamos a unir, no a dividir"

El reverendo Carlos Castillo Mattasoglio fue elegido por el papa Francisco como nuevo Arzobispo de Lima y Primado del Perú, en reemplazo de Juan Luis Cipriani, quien después de 20 años dejará el cargo.

En conferencia de prensa, el Arzobispo electo agradeció al Vaticano por su nombramiento aunque reconoció que se sorprendió porque nunca pensó llegar a ese importante cargo. "Casi pensé que iba a ser un auxiliar", bromeó.

En sus primeras declaraciones, acompañado de Cipriani y el Nuncio Apostólico, Monseñor Nicola Girasoli, Carlos Castillo Mattasoglio señaló que su labor se centrará en impulsar la espiritualidad de Lima y la fe al Señor de los Milagros.

"El papa Francisco ya lo dijo: Perú es un país 'ensantado'. Lima es un león dormido y una fuente inagotable de espiritualidad. Vamos a unir no vamos a dividir, vamos a continuar y profundizar [...] Hay que aprender a seguir al Señor de los Milagros que está en el corazón de cada limeño y peruano. El que camina por nuestras calles, subiéndose a los buses, sufriendo asaltos, con las mujeres que son maltratadas y asesinadas, el Señor de los Milagros está ahí y nosotros tememos que hacer un milagro para que ya no ocurra en el país. No es cuestión de borrón y cuenta nueva", agregó.

También se pronunció sobre el problema de la violencia contra la mujer y feminicidios que afecta el país. Carlos Castillo Mattasoglio pidió sancionar, investigar estos casos, pero, sobre todo, "cambiar las bases que lo permiten".

"La reeducación no solo es la enseñanza en la escuela y la familia. Hay que introducir un elemento que falta en nuestro país y es reflexionar, que el papa Francisco llama discernimiento", dijo.

"La herida que ha dejado el machismo es tremenda", agregó.

Por su parte, el Nuncio Apostólico, Monseñor Nicola Girasoli, destacó el nombramiento de Castillo Mattasoglio como un reconocimiento del papa Francisco al clero diocesano. "Los nombramientos siempre son motivo de alegría. Hay que mirar adelante. El Papa quiere mucho al Perú", dijo.

El padre Carlos Castillo recibirá la ordenación episcopal el 2 de marzo y la toma de posesión.





El presidente de los obispos peruanos celebra el nombramiento: "Nos ha alegrado a todos"

Por otro lado, ante el nombramiento de Castillo y desde la Ciudad de Panamá - donde se encuentra participando en la Jornada Mundial de la Juventud - Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Arzobispo de Trujillo, felicitó al nuevo arzobispo de Lima.

"La noticia nos ha alegrado a todos. El nuevo Arzobispo de Lima es un sacerdote que ha trabajado en una parroquia del Rímac y muchos años como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le deseamos lo mejor al nuevo Arzobispo. Ahora tenemos que esperar el día de su ordenación Episcopal y la toma de posesión", afirmó el Presidente del Episcopado Peruano.

"Este nombramiento es interesante en el contexto de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Todos sabemos las dificultades que ha atravesado esta Universidad en este tiempo. El Padre Carlos es un sacerdote que ha trabajado muchos años en la PUCP como docente. Este hecho es un reconocimiento a la PUCP, es un gesto, un gran signo que el Papa está haciendo de humildad, sencillez, de nombrar a un sacerdote como Arzobispo de Lima", concluyó Monseñor Cabrejos.

(RD/El Comercio/Vatican News)

