Francisco: "Sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos parte los unos de los otros. Que nos pertenecemos"

(Jesús Bastante).- No cabía un alfiler. El Campo San Juan Pablo II de Panama se pobló de decenas de miles de jóvenes (más de 200.000), dispuestos a participar en la vigilia con jóvenes, uno de los momentos-fuerza de esta Jornada Mundial de la Juventud. Ante ellos, Francisco buscó a los 'influencer del siglo XXI', hombres y mujeres que "no tengan miedo de ser custodios de las raíces" y saber "que nos pertenecemos".

Un mar de banderas, símbolo de esa universalidad de la Iglesia, y de los jóvenes. De una vida real, que "no está colgada en la nube", como apuntó Francisco en su discurso, tras escuchar los testimonios de varios chicos.

"La vida no espera ser descargada, no es una 'aplicación' nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación", ni un "tutorial", apuntó. La salvación es otra cosa: "es una historia de amor que se entreteje con nuestras historias". Es un decir 'sí', como dijo María.

Comienza vigila en el campo San Juan Pablo II, en Metro Park. El papa Francisco se dirige a los jóvenes de todo el mundo congregados en en el campo ubicado al Este de la ciudad capital #JMJPanamá2019 pic.twitter.com/b6S87UhCam — Bella Vista News (@BVNewsPanama) 26 de enero de 2019





"Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las "redes sociales" de la época, no era una "influencer", pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia. María, la "influencer" de Dios", subrayó el Papa ante los jóvenes, que respondieron con una ovación.

Decir sí. Esa fue la gran acción de María, el gran ejemplo, que supera "las dudas y las dificultades". Un 'sí' que se multiplica "de generación en generación", como el caso de Erika y Rogelio, que "compartieron sus temores, dificultades y todo el riesgo vivido ante el nacimiento de su hija Inés", una niña con discapacidad, a la que "decidieron amarla con todo su corazón".

"Ante su llegada, frente a todos los anuncios y dificultades que aparecían, tomaron una decisión y dijeron como María «hágase», decidieron amarla. Frente a la vida de vuestra hija frágil, indefensa y necesitada la respuesta fue un "sí" y ahí tenemos a Inés. ¡Ustedes creyeron que el mundo no es solo para los fuertes!", agradeció Francisco.

EN VIVO | La familia Bucktron de Panamá narra su testimonio sobre la vida y el desafío de criar a Inés, su hija con Síndrome de Down. #VigiliaJMJ #JMJ2019 #FranciscoEnPanama pic.twitter.com/tbjyplaebi — Nex Noticias (@nexnoticias) 26 de enero de 2019





Y es que "decir "sí" al Señor, es animarse a abrazar la vida como viene con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias con el mismo amor con el que nos hablaron Erika y Rogelio", reconoció el Papa. Decir sí "es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces".

"¿Acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor?, ¿alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión no es digno de amor?", se preguntó. La respuesta, como siempre, la da Jesús, que "abrazó al leproso, al ciego y al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador. Abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificando".

¿Por qué? "Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede ser transformado". Porque "el amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor". Un Dios que "nos abraza siempre, siempre, después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida es permanecer en el piso y no dejarse ayudar".

Testimio 2: El joven Alfredo Martínez Andrión de Colón cuenta sobre la historia de su vida y su lucha por su familia. #JMJ2019 #TReporta #FranciscoenPanamá pic.twitter.com/XQSfUFzNm2 — Telemetro Reporta (@TReporta) 26 de enero de 2019





Tras el testimonio de Erika, Rogelio e Inés, el Papa habló de la experiencia de Alfredo, obrero de la construcción que quedó en paro, con "los cuatro 'sin' que dejan nuestra vida sin raíces y seca: sin trabajo, sin educación, sin comunidad, sin familia".



Como en tantas ocasiones, Francisco volvió a reivindicar el papel de los mayores, de nuestras raíces. "Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si les privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro", criticó. "Sin educación es difícil soñar futuro, sin trabajo es muy difícil soñar futuro, sin familia y comunidad es casi imposible soñar futuro. Porque soñar el futuro es aprender a responder no solo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar la vida".

Sin eso, todo se vacía, no se encuentran razones para seguir. "Es la cultura del abandono y de la falta de consideración", denunció Francisco, quien pidió "encontrar espacios" en los que los jóvenes "puedan, con sus manos, con su corazón y con su cabeza sentirse parte de una comunidad más grande que los necesita y que también ustedes necesitan".





El Papa puso el ejemplo de Don Bosco, que "no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial, sino que aprendió a ver todo lo que pasaba en la ciudad con los ojos de Dios y, así, fue golpeado por cientos de niños y jóvenes abandonados sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad".

"Se animó a dar el primer paso: abrazar la vida como se presenta y, a partir de ahí, no tuvo miedo de dar el segundo: crear con ellos una comunidad, una familia donde con trabajo y estudio se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo", como hace la Fundación Juan Pablo II, donde recaló Alfredo.

Cuando hay comunidad, existe "calor de hogar donde echar raíces", con gestos y rostros concretos. Y es que "decir "sí" a esta historia de amor es decir "sí" a ser instrumentos para construir, en nuestros barrios, comunidades eclesiales capaces de callejear la ciudad, abrazar y tejer nuevas relaciones. Ser un "influencer" en el siglo XXI es ser custodios de las raíces, custodios de todo aquello que impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, se evapore en la nada. Sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos parte los unos de los otros. Que nos pertenecemos".

Un ejemplo de ello fue Nirmeen, que en la anterior JMJ, la de Cracovia, encontró "una comunidad viva, alegre, que le dio pertenencia" y pudo sentirse "encontrada por Jesús". "María lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Erika y Rogelio lo comprendieron y dijeron: ¡Hágase! Alfredo lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Nirmeen lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Amigos, les pregunto: ¿Están dispuestos a decir "sí"?", y la respuesta, atronadora, quedó en el aire.

Para los que no creyeron que seríamos capaces de emprender y sacar adelante está gran empresa, aquí les dejo este video.

Panamá que hermosa eres, tierra bendecida ¡TE AMO PANAMÁ!.#JMJ2019 #FranciscoEnPanamá pic.twitter.com/V5KF1NU0eB — Israel (@asturias081) 26 de enero de 2019





"El evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque haya menos personas enfermas, débiles, frágiles o ancianas de quien ocuparse e incluso no porque haya menos pecadores, sino será mejor cuando sean más las personas que, como estos amigos, estén dispuestos y se animen a gestar el mañana y creer en la fuerza transformadora del amor de Dios", proclamó Bergoglio, volviendo a preguntar: "¿Quieren ser "influencer" al estilo de María, que se animó a decir «hágase»? Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos, todo el resto son buenos pero vacíos placebos".

"No tengan miedo de abrirle el corazón y que renueve el fuego de su amor, que los impulse a abrazar la vida con toda su fragilidad y pequeñez, pero también con toda su grandeza y hermosura. Que los ayude a descubrir la belleza de estar vivos. No tengan miedo de decirle que ustedes también quieren tomar parte en su historia de amor en el mundo, ¡que están para más!", concluyó.

Sul palco della veglia della #GMGPanama c’è la mitria di San Oscar Romero che porta scritto il suo attualissimo motto: Sentire con la Chiesa. E c’è la reliquia della sua camicia insanguinata pic.twitter.com/CCK69G9HTs — Andrea Tornielli (@Tornielli) 26 de enero de 2019





Discurso en la Vigilia con los jóvenes

Metro Park, 26 de enero de 2019



Queridos jóvenes, ¡buenas tardes!



Hemos visto ese hermoso espectáculo sobre el Árbol de la Vida que nos muestra cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada "en la nube" esperando ser descargada, ni una "aplicación" nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación.

Tampoco un "tutorial" con el que aprender la última novedad. La salvación que el Señor nos regala es una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse; es el primero en decir "sí" a nuestra vida, a nuestra historia, y quiere que también digamos "sí" junto a Él.



Así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta historia de amor. Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las "redes sociales" de la época, no era una "influencer", pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia.



María, la "influencer" de Dios. Con pocas palabras se animó a decir "sí" y a confiar en el amor y en las promesas de Dios, única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas.



Siempre llama la atención la fuerza del "sí" de esa joven, de ese «hágase» que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada o un "sí" como diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Fue algo más, algo distinto. Fue el "sí" de quien quiere comprometerse y arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir "no".

Tendría complicaciones, ciertamente, pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano. El "sí" y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades.









Esta tarde también escuchamos cómo el "sí" de María hace eco y se multiplica de generación en generación. Muchos jóvenes a ejemplo de María arriesgan y apuestan guiados por una promesa. Gracias Erika y Rogelio por el testimonio que nos han regalado. Compartieron sus temores, dificultades y todo el riesgo vivido ante el nacimiento de su hija Inés. En un momento dijeron: «A los padres, por diversas circunstancias, nos cuesta aceptar la llegada de un bebé con alguna enfermedad o discapacidad», eso es cierto y comprensible. Pero lo sorprendente fue cuando agregaron: «al nacer nuestra hija decidimos amarla con todo nuestro corazón». Ante su llegada, frente a todos los anuncios y dificultades que aparecían, tomaron una decisión y dijeron como María «hágase», decidieron amarla. Frente a la vida de vuestra hija frágil, indefensa y necesitada la respuesta fue un "sí" y ahí tenemos a Inés. ¡Ustedes creyeron que el mundo no es solo para los fuertes!



Decir "sí" al Señor, es animarse a abrazar la vida como viene con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con todas sus contradicciones e insignificancias con el mismo amor con el que nos hablaron Erika y Rogelio. Es abrazar nuestra patria, nuestras familias, nuestros amigos tal como son, también con sus fragilidades y pequeñeces. Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado, pero no por eso menos digno de amor.

¿Acaso alguien por ser discapacitado o frágil no es digno de amor?, ¿alguien por ser extranjero, por haberse equivocado, por estar enfermo o en una prisión no es digno de amor? Así lo hizo Jesús: abrazó al leproso, al ciego y al paralítico, abrazó al fariseo y al pecador. Abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a quienes lo estaban crucificando.



¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de sus negaciones y nos abraza siempre, siempre, después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida es permanecer en el piso y no dejarse ayudar.



¡Qué difícil se hace muchas veces entender el amor de Dios! Pero, ¡qué regalo es saber que tenemos un Padre que nos abraza más allá de todas nuestras imperfecciones!



¡El primer paso es no tener miedo de recibir la vida como viene, abrazar la vida!



Gracias Alfredo por tu testimonio y la valentía de compartirlo con todos nosotros. Me impresionó mucho cuando decías: «comencé a trabajar en la construcción hasta que se terminó dicho proyecto. Sin empleo las cosas tomaron otro color: sin colegio, sin ocupación y sin trabajo». Lo resumo en los cuatro "sin" que dejan nuestra vida sin raíces y se seca: sin trabajo, sin educación, sin comunidad, sin familia.

Vaticanista español @JosMVidal1 explica que la gente esperaba "algo más" de #PapaFrancisco sobre la crisis en Venezuela y Nicaragua; sin embargo, ha tenido signos para con ambos países e indica que Iglesia nica es ejemplo de profecía.@israeldej94/@Articulo66Nica @ReligionDigit. pic.twitter.com/uhCyA5QNqH — Israel González Espinoza (@israeldej94) 26 de enero de 2019









Es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil "volarse" cuando no hay desde donde sujetarse. Esta es una pregunta que los mayores estamos obligados a hacernos, es más, es una pregunta que ustedes tendrán que hacernos y tendremos el deber de respondérsela: qué raíces les estamos dando, qué cimientos para construirse como personas les facilitamos. Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si les privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro. Sin educación es difícil soñar futuro, sin trabajo es muy difícil soñar futuro, sin familia y comunidad es casi imposible soñar futuro. Porque soñar el futuro es aprender a responder no solo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar la vida.



Como nos decía Alfredo, cuando uno se descuelga y queda sin trabajo, sin educación, sin comunidad y sin familia al final del día nos sentimos vacíos y terminamos llenando ese vacío con cualquier cosa. Porque ya no sabemos para quién vivir, luchar y amar.



Recuerdo una vez charlando con unos jóvenes que uno me pregunta: Padre, ¿por qué hoy muchos jóvenes no se preguntan sobre si Dios existe o les cuesta creer en Él y les falta tanto compromiso con la vida? Les contesté: Y ustedes, ¿qué piensan sobre esto? Entre las respuestas que surgieron en la conversación me acuerdo de una que me tocó el corazón y tiene que ver con la experiencia que Alfredo compartía: "es que muchos de ellos sienten que, poco a poco, dejaron de existir para otros, se sienten muchas veces invisibles". Es la cultura del abandono y de la falta de consideración.

No digo todos, pero muchos sienten que no tienen mucho o nada para aportar porque no cuentan con espacios reales desde donde sentirse convocados. ¿Cómo van a pensar que Dios existe si ellos hace tiempo dejaron de existir para sus hermanos?



Lo sabemos bien, no basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido o amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar "en la red".

Significa encontrar espacios en el que puedan con sus manos, con su corazón y con su cabeza sentirse parte de una comunidad más grande que los necesita y que también ustedes necesitan.



Eso los santos lo entendieron muy bien. Pienso por ejemplo en Don Bosco que no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial, sino que aprendió a ver todo lo que pasaba en la ciudad con los ojos de Dios y, así, fue golpeado por cientos de niños y jóvenes abandonados sin estudio, sin trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Muchos vivían en la misma ciudad, muchos criticaban a esos jóvenes, pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo y se animó a dar el primer paso: abrazar la vida como se presenta y, a partir de ahí, no tuvo miedo de dar el segundo: crear con ellos una comunidad, una familia donde con trabajo y estudio se sintieran amados. Darles raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo.



Pienso en muchos lugares de nuestra América Latina que promueven lo que llaman familia grande hogar de Cristo que, con el mismo espíritu de la Fundación Juan Pablo II que nos contaba Alfredo y tantos otros centros, buscan recibir la vida como viene en su totalidad y complejidad porque saben que «una esperanza guarda el árbol: si es cortado, aún puede retoñar, y no dejará de echar renuevos» (Jb 14,7).

Vigilia con testimonio vivo de los Jóvenes de los 5 Continentes con el papa Francisco, Peregrinos y Todos. María: "He aquí la sierva del SEÑOR. Hágase en mí según Tu PALABRA." Lucas 1,38 En el Nombre de DIOS PADRE y de DIOS HIJO JESUCRISTO y de DIOS ESPÍRITU SANTO. AMEN FEyAMOR! pic.twitter.com/WBdbvpa97u — Ing. Luis Abraham Fanovich Tijerino (@luisfanovich) 26 de enero de 2019









Y siempre se puede "retoñar y echar renuevos" cuando hay una comunidad, calor de hogar donde echar raíces, que brinda la confianza necesaria y prepara el corazón para descubrir un nuevo horizonte: horizonte de hijo amado, buscado, encontrado y entregado a una misión. Por medio de rostros concretos es como el Señor se hace presente. Decir "sí" a esta historia de amor es decir "sí" a ser instrumentos para construir, en nuestros barrios, comunidades eclesiales capaces de callejear la ciudad, abrazar y tejer nuevas relaciones. Ser un "influencer" en el siglo XXI es ser custodios de las raíces, custodios de todo aquello que impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, se evapore en la nada. Sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos parte los unos de los otros. Que nos pertenecemos.



Así lo vivió Nirmeen en la JMJ de Cracovia. Se encontró con una comunidad viva, alegre, que le salió a su encuentro, le dio pertenencia y le permitió vivir la alegría que significa ser encontrada por Jesús.



Un santo una vez se preguntó: «El progreso de la sociedad, ¿será sólo para llegar a poseer el último auto o adquirir la última técnica del mercado? ¿En eso se resume toda la grandeza del hombre? ¿No hay nada más que vivir para esto?» (cf. S. Alberto Hurtado, Meditación de Semana Santa para jóvenes, 1946). Yo les pregunto: ¿Esa es vuestra grandeza? ¿No habrán sido creados para más? María lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Erika y Rogelio lo comprendieron y dijeron: ¡Hágase! Alfredo lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Nirmeen lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Amigos, les pregunto: ¿Están dispuestos a decir "sí"? El evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque haya menos personas enfermas, débiles, frágiles o ancianas de quien ocuparse e incluso no porque haya menos pecadores, sino será mejor cuando sean más las personas que, como estos amigos, estén dispuestos y se animen a gestar el mañana y creer en la fuerza transformadora del amor de Dios. ¿Quieren ser "influencer" al estilo de María, que se animó a decir «hágase»? Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos, todo el resto son buenos pero vacíos placebos.



Dentro de un momento nos encontraremos con Jesús vivo en la eucaristía. Seguro que tendrán muchas cosas que decirle, contarle sobre distintas situaciones de sus vidas, de sus familias y de sus países.



Estando frente a Él, cara a cara, no tengan miedo de abrirle el corazón y que renueve el fuego de su amor, que los impulse a abrazar la vida con toda su fragilidad y pequeñez, pero también con toda su grandeza y hermosura. Que los ayude a descubrir la belleza de estar vivos.



No tengan miedo de decirle que ustedes también quieren tomar parte en su historia de amor en el mundo, ¡que están para más!



Amigos: Les pido también que en ese cara a cara con Jesús le pidan por mí para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, cuide las raíces y diga como María:

¡Hágase según tu palabra!