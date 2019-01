(Jesús Bastante).- "Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de Dios". El Papa Francisco culminó una colorida JMJ de Panamá con una multitudinaria misa en el parque de San Juan Pablo II, antes más de 600.000 fieles.

Toda Latinoamérica estaba representada allí: muchas banderas de Panamá, también de Portugal (pronto sabremos la razón), pero también de Nicaragua o Venezuela, países azotados por fuertes crisis, sobre las que a buen seguro Bergoglio responderá durante el vuelo de regreso, esta madrugada.

Además de las banderas, una imagen, como un icono, ha presidido estos días: la figura de San Romero de América, el arzobispo mártir de esta tierra, el promotor de una Centroamérica libre y digna. Un gran mural, con jóvenes de todo el mundo surcando las aguas en una barca, bajo el amparo de la Virgen de La Antigua, caminando hacia Jesús, presidía el altar. Como una premonición de cuál iba a ser el mensaje de Francisco a los jóvenes cristianos.

Un mar de banderas en el parque San Juan Pablo II de Panamá

El Papa arrancó su homilía refiriéndose a la lectura de hoy, que narra el comienzo de la misión pública de Jesús. "Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura", se lee en el Evangelio de Lucas. "Hoy se ha cumplido", repitió el Pontífice, apuntando que "en boca de Jesús la promesa se puede decir en presente, se hace realidad".

Porque "Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte en su ahora de «llevar la Buena Noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor»". Un Jesús que, en ese ahora de Dios, "se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia que no espera situaciones ideales o perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización".

Porque "en Jesús se inicia y se hace vida el futuro prometido". ¿Cuándo? "Ahora", destacó el Papa que, regresando al Evangelio, admitió que no todos los que escucharon el mensaje de Jesús, muchos de ellos amigos y vecinos, " se sentían invitados o convocados".

"También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto y cotidiano, tan cercano y real, y menos aún que se haga tan presente y actúe a través de alguien conocido como puede ser un vecino, un amigo, un familiar", subrayó. Y es que, admitió, muchas veces "preferimos un Dios a la distancia: lindo, bueno, generoso pero distante y que no incomode".





¿Por qué? "Porque un Dios cercano y cotidiano, amigo y hermano nos pide aprender de cercanías, de cotidianeidad y sobre todo de fraternidad". No manifestaciones angelicales o espectaculares, Jesús "quiso regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar". Porque "Dios es real porque el amor es real, Dios es concreto porque el amor es concreto".

Lo concreto también trae consigo riesgos, especialmente en las comunidades, "y lo que nació para ser profecía y anuncio del Reino de Dios termina domesticado y empobrecido. Querer domesticar la Palabra de Dios es cosa de todos los días".

Francisco advirtió a los jóvenes: "Les puede pasar lo mismo", como "si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora. Y en el 'mientras tanto' de esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado con todo 'bien asegurado"".

Es "la ficción de alegría", denunció el Pontífice. "Así los "tranquilizamos" y adormecemos para que no hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen; y en ese "mientras tanto" sus sueños pierden vuelo, comienzan a dormirse y se vuelven "ensoñamientos" rastreros, pequeños y tristes", porque "consideramos o consideran que todavía no es su ahora; que son demasiado jóvenes para involucrarse en soñar y trabajar el mañana".

Eso no es así, no puede ser así, clamó Francisco, recordando el pasado Sínodo de la Familia. "La riqueza de la escucha entre generaciones, la riqueza del intercambio y el valor de reconocer que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar canales y espacios en los que involucrarse en soñar y trabajar el mañana ya desde hoy", pidió el Papa. "Pero no aisladamente, sino juntos, creando un espacio en común. Un espacio que no se regala ni ganamos en la lotería, sino un espacio por el que también ustedes deben pelear".

"Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de Dios", trazó, con meridiana claridad, Bergoglio. Por eso, llamó a los jóvenes a "ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó".



"No mañana sino ahora, porque allí donde esté su tesoro allí estará también su corazón", porque "aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo". Ese amor, ese ahora, "será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, alegría y gratitud". Citando a Arrupe, el Papa invitó a los chicos y chicas a que "sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo".

Comparte el link de la transmisión de la #FinalMass en el #CampoJuanPabloII de la #JMJ #Panama2019 con tu retweet. https://t.co/vcezIGmgWu — JMJ Panamá 2019 (@jmj_es) January 27, 2019





"¡Dejemos que el Señor nos enamore!", insistió Bergoglio, quien recordó que "para Jesús no hay un 'mientras tanto'", sino "un amor de misericordia que quiere anidar y conquistar el corazón". "Él quiere ser nuestro tesoro, porque no es un "mientras tanto" en la vida o moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse", culminó.

"El Señor y su misión no son un 'mientras tanto', en nuestra vida, algo pasajero, ¡son nuestra vida!", culminó. "Es amor concreto, cercano, real; es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la manipulación".

"¿Quieren vivir la concreción de su amor?" preguntó el Papa, obteniendo un estruendoso 'Sí' por parte de 600.000 almas. "Que vuestro "sí" siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés al mundo y a la Iglesia", finalizó.

Así se ve el Campo San Juan Pablo II donde cientos de miles de personas pernoctaron y otras llegaron desde horas de la madrugada para esta misa #JMJ2019 #FranciscoEnPanama #TuCanalJMJ pic.twitter.com/ob6DAv4HQv — TVN Noticias (@tvnnoticias) 27 de enero de 2019





Homilía durante la Santa Misa

Metro Park, 27 de enero de 2019



«Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír» (Lc 4,20-21).



Así el evangelio nos presenta el comienzo de la misión pública de Jesús. Lo hace en la sinagoga que lo vio crecer, rodeado de conocidos y vecinos y hasta quizá de alguna de sus "catequistas" de la infancia que le enseñó la ley. Momento importante en la vida del Maestro por el cual, el niño que se formó y creció en el seno de esa comunidad, se ponía de pie y tomaba la palabra para anunciar y poner en acto el sueño de Dios. Una palabra proclamada hasta entonces solo como promesa de futuro, pero que en boca de Jesús solo podía decirse en presente, haciéndose realidad: «Hoy se ha cumplido».



Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte en su ahora de «llevar la Buena Noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor» (cf. Lc 4,18-19). Es el ahora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia que no espera situaciones ideales o perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización. Él es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada situación y espacio. En Jesús se inicia y se hace vida el futuro prometido.



¿Cuándo? Ahora. Pero no todos los que allí lo escucharon se sentían invitados o convocados. No todos los vecinos de Nazaret estaban preparados para creer en alguien que conocían y habían visto crecer y que los invitaba a poner en acto un sueño tan esperado. Es más, «decían: "¿No es este el hijo de José?"» (Lc 4,22).



También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto y cotidiano, tan cercano y real, y menos aún que se haga tan presente y actúe a través de alguien conocido como puede ser un vecino, un amigo, un familiar. No siempre creemos que el Señor nos pueda invitar a trabajar y a embarrarnos las manos junto a Él en su Reino de forma tan simple pero contundente.









Cuesta aceptar que «el amor divino se haga concreto y casi experimentable en la historia con todas sus vicisitudes dolorosas y gloriosas» (Benedicto XVI, Audiencia general, 28 septiembre 2005).



No son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia: lindo, bueno, generoso pero distante y que no incomode.

Porque un Dios cercano y cotidiano, amigo y hermano nos pide aprender de cercanías, de cotidianeidad y sobre todo de fraternidad. Él no quiso tener una manifestación angelical o espectacular, sino que quiso regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar. Dios es real porque el amor es real, Dios es concreto porque el amor es concreto. Y es precisamente esta «concreción del amor lo que constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos» (cf. Benedicto XVI, Homilía, 1 marzo 2006).



Nosotros también podemos correr los mismos riesgos que los vecinos de Nazaret, cuando en nuestras comunidades el Evangelio se quiere hacer vida concreta y comenzamos a decir: "pero estos chicos, no son hijos de María, José, y no son hermanos de... Estos no son los jovencitos que ayudamos a crecer... Ese de allá, no era el que rompía siempre los vidrios con su pelota". Y lo que nació para ser profecía y anuncio del Reino de Dios termina domesticado y empobrecido. Querer domesticar la Palabra de Dios es cosa de todos los días.





E incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa tan solo para el futuro y nada tiene que ver con vuestro presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora. Y en el "mientras tanto" de esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado con todo "bien asegurado". Es la "ficción" de alegría. Así los "tranquilizamos" y adormecemos para que no hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, para que no se cuestionen ni cuestionen; y en ese "mientras tanto" sus sueños pierden vuelo, comienzan a dormirse y se vuelven "ensoñamientos" rastreros, pequeños y tristes (cf. Homilía del Domingo de Ramos, 25 marzo 2018), tan solo porque consideramos o consideran que todavía no es su ahora; que son demasiado jóvenes para involucrarse en soñar y trabajar el mañana.



Uno de los frutos del pasado Sínodo fue la riqueza de poder encontrarnos y, sobre todo, escucharnos. La riqueza de la escucha entre generaciones, la riqueza del intercambio y el valor de reconocer que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar canales y espacios en los que involucrarse en soñar y trabajar el mañana ya desde hoy. Pero no aisladamente, sino juntos, creando un espacio en común. Un espacio que no se regala ni ganamos en la lotería, sino un espacio por el que también ustedes deben pelear.









Porque ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de Dios. Él los convoca y los llama en sus comunidades y ciudades a ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó.



No mañana sino ahora, porque allí donde esté su tesoro allí estará también su corazón (cf. Mt 6,21); y aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo. Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, alegría y gratitud. Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo (cf. Pedro Arrupe, S.J., Nada es más práctico).

Podremos tener todo, pero si falta la pasión del amor, faltará todo. ¡Dejemos que el Señor nos enamore!



Para Jesús no hay un "mientras tanto" sino amor de misericordia que quiere anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro tesoro, porque no es un "mientras tanto" en la vida o moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse.



Es amor concreto, cercano, real; es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la manipulación.



Hermanos: El Señor y su misión no son un "mientras tanto" en nuestra vida, algo pasajero, ¡son nuestra vida!



Todos estos días de forma especial ha susurrado como música de fondo el hágase de María. Ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible, le creyó a Dios y se animó a decir "sí" para participar en este ahora del Señor. Sintió que tenía una misión, se enamoró y eso lo decidió todo.



Como sucedió en la sinagoga de Nazaret, el Señor, en medio nuestro, sus amigos y conocidos, vuelve a ponerse de pie, a tomar el libro y decirnos: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír» (Lc 4,21).



¿Quieren vivir la concreción de su amor? Que vuestro "sí" siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés al mundo y a la Iglesia.