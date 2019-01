Pierde Dolan, ganan las víctimas: Nueva York abre la puerta a demandas por abusos prescritos

(Cameron Doody).- El cardenal Timothy Dolan lo hizo sumamente difícil, pero por fin habrá justicia para todas las víctimas de abusos en la Iglesia de Nueva York. Una nueva ley aprobada este lunes les hará más fácil a los que sufrieron agresiones de clérigos demandar a la institución eclesiástica del Estado norteamericano, pese a que el cardenal Dolan gastó más de 1,8 millones de dólares a lo largo de siete años, presionando para frenar esta nueva legislación.

La aprobación por una abrumadora mayoría de 130-3 de la nueva Ley de Niños Víctimas (Child Victims Act) trae dos novedades principales. Por un lado, permite que las víctimas de abusos sexuales sufridas durante la infancia puedan denunciar por vía penal a sus agresores hasta que cumplan los 28 años -el límite hasta ahora estaba en los 23- y que puedan demandarles por vía civil hasta su 55 cumpleaños.

Por otro lado, los damnificados por abusos que hayan prescrito tendrán ahora una "ventana retroactiva" (look-back window) de un año, durante el cual podrán poner una demanda a sus abusadores, ocurrieran los abusos cuándo ocurrieran.

Es en este segundo punto donde la oposición de la Iglesia a la Ley de Niños Víctimas -junto a la de escuelas, instituciones benéficas, aseguradoras y otras comunidades religiosas, como la judía- ha sido particularmente fuerte.

La Conferencia Católica de Nueva York, por ejemplo -organismo que representa a los obispos católicos del Estado, y encabezado por el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York- ha gastado alrededor de 300.000 dólares al año desde 2012 en 'lobbies' en el Congreso estatal en su intento de hacer descarrilar a la nueva ley.

¿La razón? Dolan la ha explicado una y otra vez. La última hace tan solo menos de dos semanas. El purpurado está convencido no solo de que la nueva Ley es una conspiración contra la Iglesia católica, sino que también hará quebrar a la institución por facilitar las demandas por abusos históricos.

"Nadie puede decir que esta legislación apunta de forma injusta a un grupomás que a declaró uno de los responsables de la redacción de la nueva Ley, el senador estatal Brad Hoylman, de acuerdo con lo publicado por el New York Times.

Sentimientos de los que se hizo eco el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo que, al apoyar a la nueva legislación, estaba siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, que en diciembre del año pasado lanzó una seria advertencia a los clérigos pederastas. "Convertíos y entregaos a la justicia humana, y preparaos a la justicia divina", dijo Bergoglio a la Curia Romana.

"No pueden negar lo que ocurrió... No pueden negar que hubo abusos significativos en la Iglesia católica", dijo Cuomo en rueda de prensa, dirigiéndose a Dolan y a los demás jerarcas de Nueva York. "No pueden negar que este asunto no fue gestionado apropiadamente. Y no pueden negar que hizo daño a mucha gente", añadió el Gobernador.

Pero negar la realidad de los abusos es exactamente lo que siguen haciendo los obispos de Nueva York, que, aunque han celebrado en un comunicado la ampliación del plazo de prescripción de los crímenes de pederastia, continúan sin aceptar la apertura de la "ventana retroactiva".

A pesar dee su oposición, esta posibilidad de un resarcimiento para las víctimas ya está aquí, les guste o no: y tendrán que redirigir a las víctimas el dinero que han venido gastando en sus grupos de presión.

The Child Victims Act is about justice, period. It's downright disgusting that the Child Victims Act has languished for as long as it has. Victims deserve recourse and perpetrators deserve to be held accountable. pic.twitter.com/9uOthD1wh6