Baltazar Porras: "No será posible una mediación con el Papa"

Una mediación del Papa Francisco en Venezuela "es inviable" porque este tiempo de intervención es un mero recurso del Gobierno al que apela "cuando se ve apretado, con el agua al cuello" y porque la Santa Sede ya intervino hace dos años y la actitud del régimen de no avanzar en acuerdos fue "una burla, realmente hay que llamarlo así", dijo la autoridad de mayor rango de la Iglesia venezolana, el cardenal Baltazar Porras.

En la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su visita a Emiratos Árabes Unidos, el pontífice había reiterado su voluntad de mediar en la crisis venezolana, como había hecho al regresar de Panamá. Y confirmó que había llegado a la Santa Sede una carta con un pedido en ese sentido de Nicolás Maduro. Pero aclaró que para intervenir hace falta el pedido de las dos partes.

"Creo que dadas las circunstancias no (es viable una mediación del Papa) porque efectivamente es un llamado para conversar con una hoja en blanco, pero para conversar de qué sin una agenda previa, que es lo que ha sido de modo permanente (del gobierno)", dijo Porras en declaraciones al programa La Mirada Despierta, que conduce Nelson Castro, de Radio Continental.

Recordó que en el pasado "se convocó al Vaticano y el Papa, de buena voluntad, quiso enviar a alguien y todo quedó en nada, fue una burla, hay que llamarlo así". Al tiempo que señaló que la condición en aquel momento como ahora es "halar de una transición, no de una salida cosmética y, por eso, me parece (que la actitud del régimen) hace inviable el gesto".

"Por otra parte, ya hemos visto la respuesta que ha dado el Gobierno, que ya es tradicional, de que cuando se ve apretado, con el agua al cuello llama a sus amigos de países que no son del todo confiables para la causa de la democracia y por creemos que este no es el camino", afirmó. Y completó: "Se quiere conversar con los de afuera y no se conversa en absoluto con los de adentro".

Con respecto a supuestas diferencias entre la posición del Papa y la de la Iglesia venezolana, Porras dijo que "todo eso ha sido un manejo mediático: hay una unidad de criterio. actuación plena y total y un relacionamiento permanente entre el Vaticano y nosotros".

"El Papa lo ha repetido en más de una ocasión, que el está y siente con el Episcopado que ha sido puesto para afrontar las cosas y tenemos el total y completo apoyo del Santo Padre", subrayó.

Aclaró que "cada uno tiene que cumplir con sus rol y nos toca en primer lugar a nosotros (el clero venezolano), tenemos la primera obligación de dar la cara".

"Le hemos dicho al Gobierno que quiere dirigirse al Santo Padre que está muy bien, pero primero debe pasar por nosotros porque hay una total sintonía", puntualizó.

Finamente, dijo que "la situación social empeora, se agravan las violaciones a los derechos humanos y el pueblo a través de las manifestaciones está buscando una salida pacifica".

