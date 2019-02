"Las personas activamente religiosas son más propensas que sus pares menos religiosos a describirse como "muy felices"». Este es uno de los «5 hallazgos" del Pew Research Center que responden a la pregunta de si las personas religiosas son más felices y más sanas que el resto.

Un nuevo estudio global de este centro de investigación constata que, en 19 de 26 países analizados, las personas muy activas religiosamente que dicen ser "muy felices" superan en buena medida a las de menor religiosidad y a los no afiliados religiosamente, los llamados "nones".

De ese completo estudio, que se publicó el pasado 31 de enero, surge el informe "Are religious people happier, healthier? Our new global study explores this question" ("¿Son las personas religiosas más felices, más sanas?"), que resume en buena medida los resultados de las encuestas realizadas en los 26 países y que analiza "la relación entre religión y salud, felicidad y compromiso cívico".

Sobre esta cuestión, cabe recordar que, por ejemplo, en Latinoamérica la religión es clave para explicar la felicidad, como informábamos el 20 de marzo de 2018.

O que, según un estudio de Gallup de 2012, cuanta más religiosidad, mayor bienestar.

El informe recuerda que "los estudios han acreditado a menudo que la religión hace que las personas sean más saludables, más felices y más comprometidas con sus comunidades".

"Pero, ¿están mejor las personas religiosamente activas que aquellas que están inactivas religiosamente o aquellas que no tienen afiliación religiosa?", se pregunta a continuación.

Para responder mejor a esta cuestión, los investigadores dividieron a los encuestados en 3 categorías: los "religiosos activos", que se identifican con una religión y asisten a una casa de culto al menos una vez al mes; los "inactivos religiosos", que se identifican con una religión, pero asisten con menos frecuencia; y los no afiliados religiosamente, también llamados "nones".

Al respecto, hay evidencias de que la participación religiosa está relacionada con un mayor nivel de felicidad, aunque "no en todas de estas áreas" se manifiesta esa correspondencia en igual medida, como es el caso de la salud.

Los "5 hallazgos" del informe de Pew Research Center, son: "Religiosos y muy felices", "Religiosidad y salud, sin conexión clara", "Pero, fuman y beben menos", "Más solidarios y participativos" y "Las personas religiosas votan más".

RD/Agencias

